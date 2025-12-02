فناوری نوین، سپر حفاظتی تالاب های فارس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا تاجگردون، ظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت حفاظت از اکوسیستمهای تالابی و چالشهای موجود در مدیریت مناطق وسیع حفاظت شده، گفت: نصب و راهاندازی دوربینهای برد بلند در حاشیه تالابها، گامی راهبردی برای جبران کمبود نیروی محیطبان و ارتقای سطح نظارت بر عرصههای طبیعی است.
وی در تشریح قابلیتهای فنی این سامانه نظارتی افزود: این دوربینها امکان رصد و پایش شبانهروزی و برخط (آنلاین) را فراهم کردهاند. تصاویر ارسالی این سامانه به صورت همزمان در ستاد اداره کل، واحدهای شهرستانی تابعه و توسط مدیران مربوطه قابل رؤیت و پایش است که این امر سرعت واکنش به تخلفات احتمالی را به طرز چشمگیری افزایش میدهد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس بر نقش بازدارندگی این تجهیزات تأکید کرد و افزود: حضور نامحسوس و دائم فناوری در مناطق، علاوه بر کارکرد نظارتی، کارکرد روانی و پیشگیرانه نیز دارد. این سامانه به مثابه چشم بینای محیط زیست، هرگونه تحرک مشکوک منجر به تخریب، تصرف اراضی تالابی و یا تخلیه غیرمجاز پسماند را ثبت میکند.
تاجگردون تصریح کرد: استفاده از فناوریهای نوین در حفاظت محیط زیست یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت اجتنابناپذیر است که میتواند با پوشش خلاءهای نظارتی، امنیت زیستبومهای ارزشمند استان را تضمین کند.
