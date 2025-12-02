  1. استانها
  2. فارس
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۱

فناوری نوین، سپر حفاظتی تالاب های فارس شد

فناوری نوین، سپر حفاظتی تالاب های فارس شد

شیراز-مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس از تجهیز تالاب‌های فارس به دوربین‌های برد بلند و آغاز فاز جدید پایش‌های محیط زیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا تاج‌گردون، ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت حفاظت از اکوسیستم‌های تالابی و چالش‌های موجود در مدیریت مناطق وسیع حفاظت شده، گفت: نصب و راه‌اندازی دوربین‌های برد بلند در حاشیه تالاب‌ها، گامی راهبردی برای جبران کمبود نیروی محیط‌بان و ارتقای سطح نظارت بر عرصه‌های طبیعی است.

وی در تشریح قابلیت‌های فنی این سامانه نظارتی افزود: این دوربین‌ها امکان رصد و پایش شبانه‌روزی و برخط (آنلاین) را فراهم کرده‌اند. تصاویر ارسالی این سامانه به صورت هم‌زمان در ستاد اداره کل، واحدهای شهرستانی تابعه و توسط مدیران مربوطه قابل رؤیت و پایش است که این امر سرعت واکنش به تخلفات احتمالی را به طرز چشمگیری افزایش می‌دهد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس بر نقش بازدارندگی این تجهیزات تأکید کرد و افزود: حضور نامحسوس و دائم فناوری در مناطق، علاوه بر کارکرد نظارتی، کارکرد روانی و پیشگیرانه نیز دارد. این سامانه به مثابه چشم بینای محیط زیست، هرگونه تحرک مشکوک منجر به تخریب، تصرف اراضی تالابی و یا تخلیه غیرمجاز پسماند را ثبت می‌کند.

تاج‌گردون تصریح کرد: استفاده از فناوری‌های نوین در حفاظت محیط زیست یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است که می‌تواند با پوشش خلاء‌های نظارتی، امنیت زیست‌بوم‌های ارزشمند استان را تضمین کند.

کد خبر 6675608

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها