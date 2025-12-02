به گزارش خبرگزاری مهر، علی خواجه‌نژادیان با اشاره به تأکیدات اخیر رئیس‌جمهور درباره ضرورت پاسداری از سلامت اخلاقی جامعه، نسبت‌به فعالیت واحدهای سرگرمی و خانه‌های بازی متخلف هشدار داد و گفت: کانون در این زمینه هیچ‌گونه کوتاهی را نخواهد پذیرفت.

وی با بیان اینکه انتظار می‌رود بازی‌گاه‌ها، کلوپ‌های سرگرمی، خانه‌های بازی، گیم‌نت‌ها و اتاق‌های فرار، به محیط‌هایی امن و سازگار با فرهنگ ایرانی برای گذران اوقات فراغت کودکان و نوجوانان تبدیل شوند، اظهار کرد: متأسفانه در برخی مراکز شاهد فضاهایی نامتجانس با ارزش‌های خانواده‌های ایرانی هستیم؛ موضوعی که نگرانی والدین را کاملاً قابل‌فهم کرده است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس افزود: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به‌عنوان یکی از دستگاه‌های مسئول حوزه اوقات فراغت، خود را موظف به هشداردهی و یادآوری مسئولیت‌ها به نهادهای نظارتی می‌داند و اقدامات در این زمینه از مدت‌ها پیش آغاز شده است و با جدیت ادامه خواهد یافت.

خواجه‌نژادیان گفت: هدف اصلی این رویکرد، افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی مراکز بازی، تقویت حضور و همراهی والدین و ایجاد محیط‌هایی با نظارت مؤثر توسط خانواده، مربیان و معلمان است؛ با این تأکید که در کنار این رویکرد، برخورد با متخلفان نیز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت برخی مراکز در شیراز، سومین حرم اهل‌بیت (ع)، هشدار داد: متأسفانه عده‌ای در تلاش‌اند در پوشش سرگرمی، کلونی‌هایی برای آموزش رفتارهای ضداجتماعی و ترویج ارزش‌های غیراخلاقی میان نوجوانان ایجاد کنند و برخی سودجویان نیز از طریق نفوذ به مراکز بازی، زمینه فعالیت این جریان‌ها را فراهم کرده‌اند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس تأکید کرد: خانواده‌ها و دستگاه‌های مسئول باید با افزایش نظارت و حساسیت بیشتر مانع گسترش چنین آسیب‌هایی شوند.

خواجه‌نژادیان ابهام در برخی مقررات مربوط به صدور مجوز بازیگاه‌ها و نبود ناظر مشخص را از دلایل نابسامانی‌های موجود عنوان کرد و از نمایندگان مجلس خواست تا در کمیسیون فرهنگی برای بازنگری و اصلاح این قوانین اقدام کنند.

وی در پایان با بیان اینکه حوزه بازی و سرگرمی را نباید صرفاً عرصه کسب درآمد تلقی کرد، خاطرنشان ساخت: این حوزه، یک بستر تربیتی و آموزشی و زمینه‌ساز شکوفایی استعدادها است و فعالان آن باید از صلاحیت و مهارت‌های تخصصی برخوردار باشند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس گفت: ضروری است بازیگاه‌ها بر اساس میزان پایبندی به اصول تربیتی سطح‌بندی شوند؛ تا امکان نظارت دقیق‌تر و انتخاب آگاهانه‌تر برای خانواده‌ها فراهم شود.