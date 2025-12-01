به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پارسایی ظهر دوشنبه در همایش روز جهانی فستفود در شیراز با بیان اینکه گردشگری محور اول توسعه این استان است، اظهار کرد: ترکیب صنعت خوراک و پذیرایی در کنار هم حوزه گردشگری را تقویت خواهد کرد و تلاش میکنیم با راهاندازی کارگروه گردشگری خوراک در استان با همراهی اصناف مرتبط، نقش این حوزه در توسعه گردشگری را هرچه بیشتر تقویت کنیم.
وی با تقدیر از انگیزه و تلاش بخش خصوصی برای برگزاری رویدادهای تخصصی، ادامه داد: در معاونت هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس تلاش خواهیم کرد نقش و سهم بخش خصوصی در برگزاری رویدادهای استانی، ملی و بینالمللی را بیش از گذشته افزایش دهیم.
معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس تأکید کرد: تقویت حضور و فعالیت بخش خصوصی مبتنی بر سه سیاست آموزش، نوآوری و استاندارد سازی است و در اولین همایش روز جهانی فستفود در شیراز، موضوع آموزش مورد توجه جدی قرار گرفته است.
پارسایی با اشاره به اینکه گردشگران انتظار دارند در سفر به شیراز و استان فارس خاطرات بهیادماندنی با خود ببرند، گفت: این خاطرات باید در هماهنگی با زیستبوم این دیار باشد و نوآوری در این زمینه بسیار مؤثر است.
وی یکی از نقاط قوت شیراز را شعر و ادبیات دانست و با تأکید بر اینکه شیراز را شهر شعر میدانند، افزود: فست فودهای شیرازی با خوشذوقی و سلیقه در رسیدهای مشتریان، اشعاری از بزرگان شعر و ادبیات کشور را درج میکنند که باعث میشود افراد در حال و هوای شیراز قرار داشته باشند.
معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با اشاره به اینکه توجه به ادبیات و شعر در حوزه غذا سابقه دیرینهای در شیراز دارد، اظهار کرد: شاعری به نام اسحاق اطعمه در قرن هشتم در شیراز، حوزه خوراکی را برای سرودن اشعار خود انتخاب کرده است و دیوان بزرگی را با موضوع معرفی اغذیه سروده است که میتواند دستمایه فعالان حوزه غذا قرار گیرد.
لازم به ذکر است؛ این همایش که با حضور مدیران دولتی و فعالان بخش خصوصی برگزار شد، از برگزیدگان این حوزه تقدیر شد.
