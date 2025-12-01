  1. استانها
کارگروه گردشگری خوراک در استان فارس راه‌اندازی می‌شود

شیراز - معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس از تشکیل کارگروه گردشگری خوراک در استان فارس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پارسایی ظهر دوشنبه در همایش روز جهانی فست‌فود در شیراز با بیان اینکه گردشگری محور اول توسعه این استان است، اظهار کرد: ترکیب صنعت خوراک و پذیرایی در کنار هم حوزه گردشگری را تقویت خواهد کرد و تلاش می‌کنیم با راه‌اندازی کارگروه گردشگری خوراک در استان با همراهی اصناف مرتبط، نقش این حوزه در توسعه گردشگری را هرچه بیشتر تقویت کنیم.

وی با تقدیر از انگیزه و تلاش بخش خصوصی برای برگزاری رویدادهای تخصصی، ادامه داد: در معاونت هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس تلاش خواهیم کرد نقش و سهم بخش خصوصی در برگزاری رویدادهای استانی، ملی و بین‌المللی را بیش از گذشته افزایش دهیم.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس تأکید کرد: تقویت حضور و فعالیت بخش خصوصی مبتنی بر سه سیاست آموزش، نوآوری و استاندارد سازی است و در اولین همایش روز جهانی فست‌فود در شیراز، موضوع آموزش مورد توجه جدی قرار گرفته است.

پارسایی با اشاره به اینکه گردشگران انتظار دارند در سفر به شیراز و استان فارس خاطرات به‌یادماندنی با خود ببرند، گفت: این خاطرات باید در هماهنگی با زیست‌بوم این دیار باشد و نوآوری در این زمینه بسیار مؤثر است.

وی یکی از نقاط قوت شیراز را شعر و ادبیات دانست و با تأکید بر اینکه شیراز را شهر شعر می‌دانند، افزود: فست فودهای شیرازی با خوش‌ذوقی و سلیقه در رسیدهای مشتریان، اشعاری از بزرگان شعر و ادبیات کشور را درج می‌کنند که باعث می‌شود افراد در حال و هوای شیراز قرار داشته باشند.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با اشاره به اینکه توجه به ادبیات و شعر در حوزه غذا سابقه دیرینه‌ای در شیراز دارد، اظهار کرد: شاعری به نام اسحاق اطعمه در قرن هشتم در شیراز، حوزه خوراکی را برای سرودن اشعار خود انتخاب کرده است و دیوان بزرگی را با موضوع معرفی اغذیه سروده است که می‌تواند دستمایه فعالان حوزه غذا قرار گیرد.

لازم به ذکر است؛ این همایش که با حضور مدیران دولتی و فعالان بخش خصوصی برگزار شد، از برگزیدگان این حوزه تقدیر شد.

