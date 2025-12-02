به گزارش خبرنگار مهر، محمد یوسفزاده صبح سه شنبه در نشست شورای مسکن استان اصفهان در تشریح وضعیت پیگیری پروژههای نهضت ملی مسکن اظهار کرد: برای رفع موانع اجرایی و جلوگیری از توقف طرحها، جلسات کارگروه تلفیق با حضور دستگاههای قضائی، نظارتی، اجرایی و محلی بهصورت منظم تشکیل میشود.
وی افزود: از سال ۱۴۰۳ تاکنون، بهطور میانگین هر پنج روز یک جلسه در استان تشکیل شده و تاکنون ۷۸ جلسه در شهرهای مختلف از جمله کاشان، تیران، شاهینشهر، بهارستان و فریدن برگزار شده است.
یوسفزاده با اشاره به خروجیهای جلسات کارگروه گفت: تمام تصمیمات مالی، حقوقی، زیرساختی و اجرایی با حضور دستگاههای مرتبط جمعبندی و ابلاغ شده است. اگر این تصمیمگیریها بهموقع انجام نمیشد، بسیاری از پروژهها با اختلال جدی مواجه میشدند.
وی ادامه داد: این جلسات بهصورت پروژه محور و شهر به شهر تشکیل میشود و در برخی از آنها متقاضیان نیز حضور پیدا میکنند تا مشکلات خود را مستقیم بیان کنند.
مدیرکل دفتر فنی استانداری با بیان اینکه فشار اصلی در حوزه تعهد ساخت، در پروژههای انبوه سازی است توضیح داد: تلاش ما این است که با رصد دائمی تکتک پروژهها، روند اجرا حفظ شود و هیچ پروژهای از چرخه ساخت خارج نشود.
تأکید بر تکمیل زیرساختها و اجرای مصوبات
یوسفزاده درباره چشمانداز تأمین زمین در ماههای آینده نیز گفت: با تخصیص زمینهای جدید، تعهد مستقیم ساخت بر عهده دولت نخواهد بود اما تعهدات مربوط به زیرسازی و خدماترسانی مانند آب، برق و گاز ادامه خواهد داشت و این زیرساختها زمینهساز دریافت وام و خدمات آتی برای متقاضیان خواهد بود.
وی یکی از چالشهای اصلی را اجرای ناقص برخی مصوبات دانست و تصریح کرد: متأسفانه برخی مصوبات با وجود تصویب نهایی، بهطور کامل اجرا نمیشود؛ این موضوع نیازمند پیگیری و هماهنگی بیشتر مدیران دستگاههای اجرایی و خدماتی است.
مدیرکل دفتر فنی استانداری تأکید کرد: هدف ما این است که پروژهها از مسیر توقف خارج شوند و اعتماد متقاضیان تقویت شود. تجربه ماههای گذشته نشان داده که نظارت مستمر و پیگیریهای مداوم، بهترین ابزار برای سرعتبخشی به روند اجراست.
