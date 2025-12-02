  1. استانها
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۶

افتتاح پروژه ۱۱۰ واحدی مسکن اقشار کم‌درآمد در مینودر قزوین

قزوین- با حضور رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استاندار قزوین پروژه ۱۱۰ واحدی مسکن اقشار کم‌درآمد در مینودر قزوین افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه ۱۱۰ واحدی مسکن اقشار کم‌درآمد در شهرک مینودر قزوین پیش از ظهر سه شنبه با حضور منوچهر خواجه‌دلویی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و محمد نوذری استاندار قزوین به بهره‌برداری رسید.

این مجموعه مسکونی با هدف کمک به تأمین سرپناه برای خانوارهای کم‌درآمد اجرا شده و بخش قابل توجهی از آن در سال ۱۴۰۲ تکمیل و واگذار شده است.

واحدهای سال ۱۴۰۲ با قیمت هر مترمربع ۱۰ میلیون تومان و واحدهای تکمیل‌شده در سال ۱۴۰۳ نیز با قیمت ۲۰ میلیون تومان به متقاضیان تحویل داده شد.

اجرای این طرح نقش مهمی در تقویت عدالت اجتماعی و کاهش دغدغه مسکن اقشار آسیب‌پذیر خواهد داشت.

