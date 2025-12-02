به گزارش خبرنگار مهر، پروژه ۱۱۰ واحدی مسکن اقشار کم‌درآمد در شهرک مینودر قزوین پیش از ظهر سه شنبه با حضور منوچهر خواجه‌دلویی رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و محمد نوذری استاندار قزوین به بهره‌برداری رسید.

این مجموعه مسکونی با هدف کمک به تأمین سرپناه برای خانوارهای کم‌درآمد اجرا شده و بخش قابل توجهی از آن در سال ۱۴۰۲ تکمیل و واگذار شده است.

واحدهای سال ۱۴۰۲ با قیمت هر مترمربع ۱۰ میلیون تومان و واحدهای تکمیل‌شده در سال ۱۴۰۳ نیز با قیمت ۲۰ میلیون تومان به متقاضیان تحویل داده شد.

اجرای این طرح نقش مهمی در تقویت عدالت اجتماعی و کاهش دغدغه مسکن اقشار آسیب‌پذیر خواهد داشت.