بهارستان در انتظار زیرساخت؛مسئولان وعده شتاب در پروژه مسکن ملی دادند

محمد یوسف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری نشست کارگروه تلفیق شورای مسکن استان اصفهان ویژه بهارستان خبر داد و اظهار کرد: در این نشست گزارشی از روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهر جدید بهارستان ارائه شد.

وی ادامه داد: این گزارش ضمن تشریح میزان پیشرفت فیزیکی واحدهای در حال ساخت، به مشکلات موجود در حوزه تأمین زیرساخت‌ها نیز اشاره داشت.

مدیرکل دفتر فنی استانداری خاطرنشان کرد: در ادامه نمایندگان دستگاه‌های خدمات‌رسان درحوزه‌های آب، فاضلاب و برق بر اساس مصوبات جلسه، ملزم شدند تا در چارچوب قوانین و برنامه‌های ابلاغی، هرچه سریع‌تر نسبت به اجرای شبکه‌های زیربنایی اقدام کنند.

وی گفت: در این بخش، اهمیت هم‌افزایی میان شرکت‌های خدمات‌رسان و دستگاه‌های اجرایی برای جلوگیری از تأخیر در تحویل واحدها مورد تأکید قرار گرفت.

یوسف‌زاده افزود: همچنین، نمایندگان بانک‌های عامل گزارشی از وضعیت پرداخت تسهیلات به سازندگان ارائه کردند که در این گزارش، میزان تسهیلات پرداخت‌شده، روند بررسی پرونده‌ها و چالش‌های موجود در مسیر اعطای وام به سازندگان و متقاضیان تشریح شد.

مدیرکل دفتر فنی استانداری عنوان کرد: در بخش دیگر این نشست چالش‌ها و موانع موجود در مسیر اجرای پروژه‌ها از جمله مسائل مربوط به تأمین مالی، هماهنگی میان دستگاه‌های خدمات‌رسان، مشکلات فنی و اجرایی، و نیز دغدغه‌های پیمانکاران مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر میان اعضا، مجموعه‌ای از راهکارهای عملی برای رفع این موانع اتخاذ شد که اجرای آنها به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.

یوسف زاده بیان کرد: گفتنی است جمعی از نمایندگان متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن نیز در این نشست حضور داشتند و به چالش متقاضیان رسیدگی شد.