ضرورت حضور صنعت مواد دارویی در رویدادهای تخصصی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز اختراعی، در نامهای خطاب به مدیران شرکتهای تولید مواد اولیه دارویی، شیمیایی و بستهبندی دارویی؛ از آنها خواسته است برای نشان دادن جایگاه صنعت مواد دارویی در کشور، با تمام توان و ظرفیت، در نمایشگاه بینالمللی فارمکس خاورمیانه حضور فعال داشته باشند.
وی در این نامه، عنوان داشته که حضور در رویدادهای تخصصی، یک ضرورت راهبردی است که با امتیازهای گوناگونی برای شرکتهای داخلی، همراه خواهد بود.
معرفی فناوریها، خطوط تولید و ظرفیتهای صنعتی به بازار داخلی و بازار منطقه؛ آشنایی با تکنولوژیهای نوین، شرکتهای خارجی و عقد قراردادهای توسعه محصول؛ ایجاد مسیرهای جدید در ثبت تولید و صادرات API، مواد حدواسط و بسته بندی دارویی؛ ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری مشترک و انتقال تکنولوژی؛ از جمله فرصتهای حضور در رویدادهای تخصصی است.
