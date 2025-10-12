اثرگذارترین رویداد دارویی خاورمیانه به نام ایران ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه فارمکس خاورمیانه، به عنوان اثرگذارترین رویداد دارویی خاورمیانه در سال ۲۰۲۵ توسط نشریه بینالمللی Corporate Vision انگلستان انتخاب شد.
این انتخاب بر پایه ارزیابی عملکرد، نوآوری، تأثیر صنعتی و رویکرد تخصصی در توسعه صنعت داروسازی منطقه صورت گرفته است.
فارمکس از نخستین سال برگزاری تاکنون، با رشد چند برابری در ابعاد نمایشگاهی و علمی، بر پایه نظریه «رویدادهای تخصصی، موتور توسعه صنایع» پیش رفته و امروز به عنوان مهمترین بستر همکاریهای صنعتی، صادرات فناوری و سرمایهگذاری مشترک در حوزه داروسازی خاورمیانه شناخته میشود.
این رویداد با برگزاری بیش از یکصد عنوان آموزشی تخصصی در هر دوره و تمرکز بر صنایع زیرساختی تولید دارو، نقش مؤثری در انتقال دانش فنی، توسعه آموزش و شکلگیری همکاریهای ملی و بینالمللی داشته است.
در کنار فارمکس خاورمیانه، رویدادها و برندهای معتبری همچون:
🔸SAACI Conferen در ژوهانسبورگ (آفریقا)،
🔸SPARK Event در سوئیس،
🔸TM Event در کانادا،
🔸JABU Event در تایلند،
و شرکت Diverse Events از انگلستان نیز در این دوره از جوایز بینالمللی Corporate Vision به عنوان برگزیدگان جهانی معرفی شدهاند.
این افتخار حاصل تلاش خانواده بزرگ صنعت داروسازی ایران و همراهی تمامی نهادهای علمی، صنفی و صنعتی است که در مسیر رشد و نوآوری گام برمیدارند.
