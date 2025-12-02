  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۷

روایتی از آتش‌سوزی جنگل‌های دیزمار

روایتی از آتش‌سوزی جنگل‌های دیزمار

تبریز-در این فیلم، روایتی از آتش‌سوزی جنگل‌های دیزمار را مشاهده می‌کنید.

دریافت 96 MB
کد خبر 6675642

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها