محمدحسین حسن‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از دستگیری چهار شکارچی متخلف در جریان آتش‌سوزی جنگل‌های نمنق شهرستان جلفا خبر داده و اظهار کرد: این افراد در حالی اقدام به شکار گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش کرده بودند که نیروهای امدادی و محیط‌بانان مشغول کنترل و خاموش‌کردن بخش‌های مختلف آتش‌سوزی بودند.

حسن‌زاده افزود: محیط‌بانان پس از دریافت گزارش‌های مردمی، رد این شکارچیان را در ارتفاعات نمنق دنبال کردند و عملیات تعقیب آن‌ها حدود هشت ساعت به طول انجامید.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام در شرایطی رخ داد که منطقه درگیر آتش‌سوزی گسترده بود و هرگونه فعالیت مخرب در چنین زمان حساسی، آسیب‌های مضاعفی به حیات‌وحش و اکوسیستم وارد می‌کند.