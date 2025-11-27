محمدحسین حسنزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر از دستگیری چهار شکارچی متخلف در جریان آتشسوزی جنگلهای نمنق شهرستان جلفا خبر داده و اظهار کرد: این افراد در حالی اقدام به شکار گونههای ارزشمند حیاتوحش کرده بودند که نیروهای امدادی و محیطبانان مشغول کنترل و خاموشکردن بخشهای مختلف آتشسوزی بودند.
حسنزاده افزود: محیطبانان پس از دریافت گزارشهای مردمی، رد این شکارچیان را در ارتفاعات نمنق دنبال کردند و عملیات تعقیب آنها حدود هشت ساعت به طول انجامید.
وی خاطرنشان کرد: این اقدام در شرایطی رخ داد که منطقه درگیر آتشسوزی گسترده بود و هرگونه فعالیت مخرب در چنین زمان حساسی، آسیبهای مضاعفی به حیاتوحش و اکوسیستم وارد میکند.
نظر شما