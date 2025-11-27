  1. استانها
۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۱۶

دستگیری چهار شکارچی متخلف همزمان با آتش‌سوزی جنگل‌های نمنق جلفا

تبریز- مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی گفت: همزمان با تلاش نیروهای امدادی برای مهار آتش‌سوزی در جنگل‌های نمنق جلفا، چهار شکارچی متخلف دستگیر شدند.

محمدحسین حسن‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از دستگیری چهار شکارچی متخلف در جریان آتش‌سوزی جنگل‌های نمنق شهرستان جلفا خبر داده و اظهار کرد: این افراد در حالی اقدام به شکار گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش کرده بودند که نیروهای امدادی و محیط‌بانان مشغول کنترل و خاموش‌کردن بخش‌های مختلف آتش‌سوزی بودند.

حسن‌زاده افزود: محیط‌بانان پس از دریافت گزارش‌های مردمی، رد این شکارچیان را در ارتفاعات نمنق دنبال کردند و عملیات تعقیب آن‌ها حدود هشت ساعت به طول انجامید.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام در شرایطی رخ داد که منطقه درگیر آتش‌سوزی گسترده بود و هرگونه فعالیت مخرب در چنین زمان حساسی، آسیب‌های مضاعفی به حیات‌وحش و اکوسیستم وارد می‌کند.

