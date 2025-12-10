  1. استانها
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۷

نشت و انفجار گاز در فیضیه غربی تبریز با یک مصدوم

تبریز-مدیر عامل سازمان آتش نشانی تبریز از نشت و انفجار گاز در فیضیه غربی با یک مصدوم خبر داد.

رضا جان فشان نوبری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اعلام وقوع این حادثه گفت: این حادثه به دنبال نشت گاز در طبقه دوم یک ساختمان دو طبقه رخ داده بود که تیم‌های آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه این حادثه موجب آتش سوزی طبقه دوم ساختمان و شکستگی پنجره شده بود افزود: یک مرد ۴۰ ساله‌ای نیز دچار مصدومیت شده بود که جهت مداوا در اختیار عوامل اورژانس قرار گرفت.

جان فشان نوبری ادامه داد: حادثه انفجار، خساراتی به منازل همجوار نداشت و تیم آتش نشانی با مهار و اطفا حریق و ایمن سازی محل حادثه به عملیات خاتمه داد.

