برگزاری مرحله استانی مسابقات قرآن و عترت قوه قضائیه در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین امیرخانی ظهر سه شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان گفت: مرحله استانی یازدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت قوه قضائیه در استان کردستان برگزار شد.

وی افزود این رقابت‌ها در دو بخش آقایان و بانوان (بزرگسال و زیر ۱۶ سال) و با حضور ۶۸ نفر شامل ۳۹ نفر در رشته‌های کتبی و ۲۹ نفر در رشته‌های شفاهی، در سالن اجتماعات اداره کل دادگستری استان برگزار شد.

امیرخانی با اشاره به رشته‌های مسابقات بیان کرد: شرکت‌کنندگان در رشته‌های حفظ، قرائت، ترتیل، اذان و مفاهیم با حضور داوران سطح یک استان به رقابت پرداختند و در پایان نفرات برتر هر رشته مشخص شدند.

وی هدف از برگزاری این مسابقات را ترویج فرهنگ قرآنی و ارتقای سطح معرفتی کارکنان قوه قضائیه و جامعه عنوان کرد و افزود: مسابقات قرآن و عترت فرصت ارزشمندی برای نمایش استعدادها و تقویت روحیه اخلاقی و معنوی شرکت‌کنندگان فراهم می‌کند.