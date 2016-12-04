مسابقات قرآنی منطقه ۴ قوه قضائیه در شهرکرد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد موسوی راد بعدازظهر یکشنبه در آیین اختتامیه مسابقات قرآنی منطقه چهار قوه قضائیه اظهار داشت: مسابقات قرانی منطقه چهار قوه قضائیه امروز به کار خود پایان داد.

وی گفت: در این مسابقات، شرکت کنندگان طی دو روز در رشته های قرائت، حفظ، درک مفاهیم و تفسیر با هم رقابت کردند.

معاون فرهنگی دادگستری چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: این مسابقات با حضور استان های چهارمحال وبختیاری، اصفهان، کهگیلویه و بویر احمد، لرستان و خوزستان برگزار شد.

موسوی راد تاکید کرد: نفرات برتر در دی ماه امسال با حضور ۷۰۰ نفر در مسابقات سراسری شرکت خواهند کرد.

وی بیان کرد: در این مسابقات در رده سنی زیر ۱۶ سال از یک نفر و در رده سنی بزرگسالان از دو نفر تجلیل شد.

وی عنوان کرد: این مسابقات با حضور ۱۸۰ نفر از فرزندان همسران و کارمندان قوه قضائیه برگزار شد.