به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم سهرابی ظهر سه شنبه در نشست خبری با اشاره به خرید ۳۴۳ هزار تن گندم در استان به ارزش ۷ هزار میلیارد تومان اظهار کرد: کل مطالبات کشاورزان دو ماه پیش پرداخت شد و استان با این میزان خرید در رتبه هشتم کشور قرار گرفت.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی افزود: به دلیل خشکسالی و کاهش تولید، امسال کشور ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندم خریداری کرد که کمتر از نیاز مصرفی است و به همین دلیل واردات از کشورهای مختلف آغاز شده است.

وی با بیان اینکه موجودی گندم استان «اطمینان‌بخش» است، خاطرنشان کرد: علاوه بر واردات از بنادر جنوبی، برای نخستین‌بار طی ۱۰ سال اخیر واردات گندم از مسیر ریلی سرخس نیز آغاز شده است.

سهرابی همچنین از وضعیت مناسب ذخایر سایر کالاهای اساسی خبر داد و گفت: استان در تأمین شکر چند استان شرق کشور نقش معین دارد و ذخایر برنج هندی و پاکستانی برای طرح‌های تنظیم بازار کافی است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی درباره مصوبات کارگروه آرد و نان استان اظهار کرد: استان خراسان رضوی با اصلاح میزان سبوس‌گیری، کف مجاز استاندارد را مبنا قرار داده است؛ به‌طوری که آرد بربری با حداکثر ۱۵ درصد، لواش و تافتون با حداکثر ۱۲ درصد و سنگک با حداکثر ۷ درصد سبوس‌گیری تولید می‌شود. وی افزود: میانگین سبوس‌گیری در کشور ۱۵ درصد است اما این رقم در خراسان رضوی به ۱۲.۲ درصد رسیده است.

به گفته وی، هم‌زمان با این اصلاح، تولید نان کامل نیز در استان توسعه یافته و «۱۸۹ نانوایی در حال حاضر با آرد کامل نان تولید می‌کنند.»

سهرابی تأکید کرد: آرد کامل شامل تمام اجزای دانه گندم از جمله سبوس و جوانه است و ارزش تغذیه‌ای بسیار بیشتری دارد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به نتایج اقتصادی اجرای این طرح گفت: کاهش سبوس‌گیری و تولید نان کامل طی سه ماه اخیر حدود ۴۰۰۰ تن در مصرف گندم صرفه‌جویی ایجاد کرده که ارزش آن حدود ۸۷ میلیارد تومان است.

وی افزود: هرچند این صرفه‌جویی اقتصادی مهم است، اما هدف اصلی ما ارتقای سلامت مردم و بازگرداندن ارزش غذایی واقعی نان به سفره‌هاست.

سهرابی با اشاره به گلایه برخی نانوایی‌های روستایی و حاشیه شهر درباره کمبود آرد، گفت: توزیع آرد در استان بر اساس جمعیت واقعی هر شهرستان انجام می‌شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی گفت: کارگروه آرد و نان در سطح شهرستان‌ها متشکل از فرماندار، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط است و سهمیه‌ها پس از پایش و بررسی در همان کارگروه‌ها تعیین و در سامانه بارگذاری می‌شود.

به گفته وی، میزان آرد توزیعی در استان نه‌تنها کاهش نداشته، بلکه متناسب با رشد جمعیت افزایش یافته است.

سهرابی تأکید کرد: ریشه برخی نارضایتی‌ها نه کمبود آرد، بلکه اختلاف شدید قیمت آرد یارانه‌ای با قیمت آزاد است؛ اختلافی که در سال‌های قبل و پیش از اجرای هدفمندی یارانه‌ها وجود نداشت و همین شکاف قیمتی زمینه بروز برخی تخلفات را فراهم می‌کند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به پرونده‌های تخلف در حوزه آرد و نان اعلام کرد: بخشی از تخلفات مربوط به مواردی مانند فروش آرد یارانه‌ای، انبار کردن آرد مازاد یا استفاده خارج از شبکه توسط برخی نانوایی‌ها بوده است.

وی افزود: سهم عوامل توزیع و دستگاه‌های مرتبط در این تخلفات نیز به‌صورت دقیق در استان رصد و رسیدگی می‌شود.

سهرابی درباره منابع واردات گندم نیز اظهار کرد: که گندم مورد نیاز کشور عمدتاً از کشورهای آسیای میانه تأمین می‌شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اینکه قیمت تمام‌شده آرد برای دولت بیش از ۲۱ هزار و ۷۰۰ تومان است، گفت: اختلاف شدید این قیمت با نرخ یارانه‌ای، یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری سودجویی در حلقه‌های مختلف زنجیره آرد و نان است.

وی تأکید کرد: سال گذشته میزان تخلفات نسبت به حجم شبکه توزیع، کنترل‌شده و کمتر از دوره‌هایی بود که یارانه‌ها آزادسازی نشده بود.