پرداخت ۷۲ درصد مطالبات گندم کاران خراسان رضوی

محمدابراهیم سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای فصل خرید تضمینی گندم تاکنون ۳۴۳ هزار و ۱۱۷ تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان خریداری شده است.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی ارزش این میزان خرید را ۷۰ هزار و ۴۸۴ میلیارد ریال عنوان کرد.

وی ادامه داد: از این مبلغ، تاکنون بیش از ۵۰ هزار و ۴۴۹ میلیارد ریال، معادل ۷۲ درصد کل مطالبات، به گندم کاران پرداخت شده است.

سهرابی با بیان اینکه پرداخت‌ها بر اساس زمان تحویل محصول انجام می‌شود، افزود: کشاورزانی که در خردادماه محصول خود را تحویل داده‌اند، تاکنون ۹۰ درصد وجه گندم خود را دریافت کرده‌اند.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: برای محموله‌های گندم تحویل شده تا ششم تیرماه، ۷۵ درصد از وجه محصول و برای تحویل‌های تا بیستم مردادماه به ۵۰ درصد از مطالبات کشاورزان واریز است.

سهرابی خاطرنشان کرد: روند پرداخت‌ها با همکاری بانک عامل و سازمان‌های مرتبط ادامه دارد.

وی تأکید کرد: تمام تلاش ما این است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، باقی‌مانده مطالبات کشاورزان تسویه شود.

سهرابی ابراز امیدواری کرد که با تسویه به‌موقع، ضمن ایجاد اطمینان خاطر، انگیزه و توان مالی گندم کاران برای ادامه فعالیت در سال‌های آینده تقویت شود.