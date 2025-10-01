  1. استانها
عملیات خرید تضمینی گندم در خراسان رضوی به پایان رسید

مشهد- عملیات خرید تضمینی گندم خراسان رضوی با خرید بیش از 343 هزار تن محصول مازاد بر نیاز 19 هزار کشاورز گندمکار استان به پایان رسید.

محمدابراهیم سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان عملیات خرید تضمینی گندم استان، اعلام کرد: از 22 اردیبهشت ماه عملیات خرید گندم از کشاورزان آغاز شد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی افزود: پس از 5 ماه تلاش بی وقفه 343 هزار و 374 تن گندم از 19 هزار و 137 کشاورز طی 45 هزار و 672 محموله به صورت تضمینی خریداری و ذخیره شد.

سهرابی ارزش ریالی گندم های خریداری شده را بالغ بر 70 هزار وو 537 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: تاکنون بیش از 96 درصد مطالبات کشاورزان یعنی مبلغی افزون بر 67 هزار و 756 میلیارد ریال به حساب گندمکاران استان واریز شده و پیگیری برای تسویه حساب کامل با ایشان کماکان ادامه دارد.

وی همچنین بیشترین میزان خرید گندم را به ترتیب در شهرستان‌های مشهد با 59 هزار و 390 تن، تربت جام با 39 هزار و 347 تن و چناران با 31 هزار و 499 تن اعلام کرد.

سهرابی در ادامه با اشاره به ساختار مراکز خرید اظهار کرد: در سال جاری 46 مرکز خرید وظیفه خدمت‌رسانی به کشاورزان را بر عهده داشتند که در همین راستا و به منظور کاهش ترددهای جاده‌ای و دسترسی آسان‌تر کشاورزان به مراکز خرید، 26 مرکز و انبار تعاون روستایی با پراکنش مناسب در سرتاسر استان فعال شد.

وی اضافه کرد: میزان خرید تضمینی گندم در مراکز و سیلوهای دولتی 74 هزار و 227 تن معادل 22 درصد حجم خرید، در سیلوهای خصوصی 91 هزار و 276 تن معادل 27 درصد، در کارخانجات آرد 80 هزار و 916 تن معادل 23 درصد و در انبارهای تعاون روستایی 96 هزار و 956 تن معادل 28 درصد حجم کل خرید بوده است.

سهرابی تصریح کرد: نرخ خرید تضمینی گندم در سال جاری با احتساب 1 درصد افت غیر مفید و 2 درصد افت مفید 205 هزار ریال بوده است که با توجه به کیفیت گندم های خریداری شده میانگین قیمت خرید هر کیلوگرم گندم‌های خریداری شده 205 هزار و 423 ریال محاسبه شده است.

وی درباره کیفیت گندم‌های خریداری شده گفت: در عملیات خرید تضمینی سال جاری میانگین افت مفید 1.35 درصد، میانگین افت غیر مفید 1.22 درصد و میزان سن زدگی تنها 0.1 درصد بوده است.

سهرابی با اشاره به کاهش بارندگی و نزولات آسمانی در استان گفت: خرید گندم در سال جاری نسبت به سال گذشته که 524 هزار و 900 تن بود، 34 درصد کاهش داشته است.

وی در پایان اظهار کرد: استان خراسان رضوی در عملیات خرید تضمینی گندم کشور موفق به کسب رتبه هشتم شد و تلاش کارکنان و کشاورزان نقش بسزایی در تحقق این موفقیت داشت.

