عملیات خرید تضمینی گندم در خراسان رضوی به پایان رسید

محمدابراهیم سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان عملیات خرید تضمینی گندم استان، اعلام کرد: از 22 اردیبهشت ماه عملیات خرید گندم از کشاورزان آغاز شد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی افزود: پس از 5 ماه تلاش بی وقفه 343 هزار و 374 تن گندم از 19 هزار و 137 کشاورز طی 45 هزار و 672 محموله به صورت تضمینی خریداری و ذخیره شد.

سهرابی ارزش ریالی گندم های خریداری شده را بالغ بر 70 هزار وو 537 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: تاکنون بیش از 96 درصد مطالبات کشاورزان یعنی مبلغی افزون بر 67 هزار و 756 میلیارد ریال به حساب گندمکاران استان واریز شده و پیگیری برای تسویه حساب کامل با ایشان کماکان ادامه دارد.

وی همچنین بیشترین میزان خرید گندم را به ترتیب در شهرستان‌های مشهد با 59 هزار و 390 تن، تربت جام با 39 هزار و 347 تن و چناران با 31 هزار و 499 تن اعلام کرد.

سهرابی در ادامه با اشاره به ساختار مراکز خرید اظهار کرد: در سال جاری 46 مرکز خرید وظیفه خدمت‌رسانی به کشاورزان را بر عهده داشتند که در همین راستا و به منظور کاهش ترددهای جاده‌ای و دسترسی آسان‌تر کشاورزان به مراکز خرید، 26 مرکز و انبار تعاون روستایی با پراکنش مناسب در سرتاسر استان فعال شد.

وی اضافه کرد: میزان خرید تضمینی گندم در مراکز و سیلوهای دولتی 74 هزار و 227 تن معادل 22 درصد حجم خرید، در سیلوهای خصوصی 91 هزار و 276 تن معادل 27 درصد، در کارخانجات آرد 80 هزار و 916 تن معادل 23 درصد و در انبارهای تعاون روستایی 96 هزار و 956 تن معادل 28 درصد حجم کل خرید بوده است.

سهرابی تصریح کرد: نرخ خرید تضمینی گندم در سال جاری با احتساب 1 درصد افت غیر مفید و 2 درصد افت مفید 205 هزار ریال بوده است که با توجه به کیفیت گندم های خریداری شده میانگین قیمت خرید هر کیلوگرم گندم‌های خریداری شده 205 هزار و 423 ریال محاسبه شده است.

وی درباره کیفیت گندم‌های خریداری شده گفت: در عملیات خرید تضمینی سال جاری میانگین افت مفید 1.35 درصد، میانگین افت غیر مفید 1.22 درصد و میزان سن زدگی تنها 0.1 درصد بوده است.

سهرابی با اشاره به کاهش بارندگی و نزولات آسمانی در استان گفت: خرید گندم در سال جاری نسبت به سال گذشته که 524 هزار و 900 تن بود، 34 درصد کاهش داشته است.

وی در پایان اظهار کرد: استان خراسان رضوی در عملیات خرید تضمینی گندم کشور موفق به کسب رتبه هشتم شد و تلاش کارکنان و کشاورزان نقش بسزایی در تحقق این موفقیت داشت.