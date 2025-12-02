امام جمعه ایلام:معلولان کارآفرین الگوی کارآمدی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام الله‌نور کریمی‌تبار ظهر روز سه‌شنبه در آیین گرامیداشت هفته افراد دارای معلولیت در سالن اجتماعات اداره کل بهزیستی ایلام اظهار کرد: افراد دارای معلولیت با وجود محدودیت‌های جسمی و حرکتی، در بسیاری از موارد به الگوهای کوشندگی، کارآمدی و اثرگذاری در جامعه تبدیل شده‌اند.

وی افزود: امروز شاهد هستیم برخی از معلولان با وجود ناتوانی جسمانی، افزون بر این‌که سربار جامعه نیستند به کارآفرینانی موفق تبدیل شده و برای دیگران نیز فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند.

امام جمعه ایلام بیان کرد: این در حالی است که متأسفانه برخی افراد با وجود برخورداری از سلامت کامل جسمی، بهانه‌تراشی کرده و از نبود شغل و کار گلایه می‌کنند.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار با تأکید بر اینکه ملاک انسانیت، سلامت جسمانی، جنسیت یا جایگاه اجتماعی نیست، یادآور شد: بر اساس آموزه‌های قرآن کریم، تنها «تقوا» و اعمال نیک معیار سنجش ارزش انسان‌ها نزد خداوند است و معلولیت جسمی هرگز دلیلی بر کاهش کرامت انسانی نیست.

نماینده ولی‌فقیه در استان ایلام با بیان اینکه جامعه مانند یک پیکر واحد است، گفت: همان‌گونه که اعضای یک خانواده نسبت به هم مسئولیت دارند، تمام اقشار جامعه و دستگاه‌های اجرایی نیز در برابر رفع نیازهای افراد دارای معلولیت در بخش‌های اشتغال، درمان، مسکن و آموزش مسئول هستند.

حجت الاسلام کریمی‌تبار بیان کرد: برخی افراد دارای معلولیت در بٌعد معنوی به مراتبی رسیده‌اند که الگو و الهام‌بخش دیگران هستند و محدودیت جسمی مانع از رشد معنوی، شکوفایی استعداد و پیشرفت آن‌ها نشده است.

وی با اشاره به موفقیت‌های معنوی و ورزشی جامعه معلولان، افزود: افتخارآفرینی یک بانوی روشندل ایلامی به عنوان حافظ کل قرآن در مسابقات جهانی و همچنین حضور فعال جوان دارای معلولیت در ایام اربعین برای تعمیر صندلی چرخ‌دار (ویلچر) زائران، نمونه‌های بارزی از اراده پولادین و روحیه ایثارگری این قشر است.

امام جمعه ایلام افزود: محدودیت‌های جسمانی مبتنی بر حکمت الهی است و خداوند متعال به اندازه صبر و استقامت معلولان، اجر و پاداش معنوی به آنان عنایت می‌کند.