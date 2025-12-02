  1. استانها
  2. کردستان
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۶

شناسایی عاملان قطع درختان گردوی کهنسال ملی در روستای «دەوسێنە» بانه

شناسایی عاملان قطع درختان گردوی کهنسال ملی در روستای «دەوسێنە» بانه

بانه- کارشناسان منابع‌طبیعی بانه عاملان قطع درختان گردوی کهنسال ملی در روستای «دەوسێنە» را شناسایی و پرونده متخلفان را برای پیگرد قضائی به مراجع ذی‌ربط ارجاع کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اطلاع‌رسانی همیاران طبیعت مبنی بر قطع درختان گردوی کهنسال ملی در روستای «دەوسێنە» این شهرستان، ظهر سه شنبه کارشناسان حفاظت و حقوقی اداره منابع‌طبیعی بانه با هماهنگی دادستان و همکاری پاسگاه انتظامی ننور، به محل حادثه اعزام شدند.

بر اساس این گزارش، متخلفان با مسدود کردن جاده دسترسی به محل، در صدد اخلال در انجام مأموریت مأموران منابع‌طبیعی بودند، اما اقدامات غیرقانونی آن‌ها مستندسازی شد و صورتجلسه‌ای برای ارائه به مقامات قضائی و انتظامی تنظیم شد.

شناسایی عاملان قطع درختان گردوی کهنسال ملی در روستای «دەوسێنە» بانه

پرونده متخلفان برای رسیدگی قانونی و اعمال مجازات‌های مقرر به محاکم قضائی ارجاع شده است تا ضمن حفظ حقوق طبیعی و منابع ملی، از تکرار چنین تخلفاتی جلوگیری شود.

کد خبر 6675669

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها