شناسایی عاملان قطع درختان گردوی کهنسال ملی در روستای «دەوسێنە» بانه

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اطلاعرسانی همیاران طبیعت مبنی بر قطع درختان گردوی کهنسال ملی در روستای «دەوسێنە» این شهرستان، ظهر سه شنبه کارشناسان حفاظت و حقوقی اداره منابعطبیعی بانه با هماهنگی دادستان و همکاری پاسگاه انتظامی ننور، به محل حادثه اعزام شدند.
بر اساس این گزارش، متخلفان با مسدود کردن جاده دسترسی به محل، در صدد اخلال در انجام مأموریت مأموران منابعطبیعی بودند، اما اقدامات غیرقانونی آنها مستندسازی شد و صورتجلسهای برای ارائه به مقامات قضائی و انتظامی تنظیم شد.
پرونده متخلفان برای رسیدگی قانونی و اعمال مجازاتهای مقرر به محاکم قضائی ارجاع شده است تا ضمن حفظ حقوق طبیعی و منابع ملی، از تکرار چنین تخلفاتی جلوگیری شود.
