حاجی زاده: شهدا با ایمان و غیرت خود مسیر عزت امروز کشور را ساختند

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله حاجی‌زاده ظهر سه شنبه در دیدار با خانواده‌های شهیدان «دانش»، «عابدینی» و «نژاد کرمان» که به همت کارشناس شاهد آموزش و پرورش به مناسبت وفات حضرت ام البنین (س) و تکریم مادران و همسران شهدا که با حضور جانشین فرمانده سپاه ناحیه بردسکن، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، رئیس اداره تبلیغات اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: هر بار که وارد خانه شهدا می‌شویم، فضای زندگی آنان به ما نشان می‌دهد که این فرزندان دلیر چگونه با ایمان، اخلاص و روحیه جهادی به میدان رفتند و برای امنیت و سربلندی کشور از جان خود گذشتند.

مدیر آموزش و پرورش بردسکن با اشاره به اینکه هر شهید یک کتاب گشوده از معرفت و اندیشه است، افزود: شهید دانش با روحیه شجاعت و مسئولیت پذیری مثال‌زدنی، شهید عابدینی با تواضع و اخلاق کم‌نظیر و شهید نژاد کرمان با غیرت و تعهد الهی خود شناخته می‌شدند و هرکدام چراغی روشن برای جامعه امروز هستند.

وی ادامه داد: مادران و همسران شهدا روایتگر اصلی این حقیقت هستند که شهیدان از دل خانواده‌هایی مؤمن، انقلابی و باایمان برخاستند و صبر و وقار این خانواده‌ها نشان می‌دهد که فرهنگ ایثار تنها یک حادثه نیست؛ بلکه یک سبک زندگی است که نسل‌های مؤمن آن را حفظ کرده‌اند.

حاجی‌زاده با تأکید بر اینکه آرامش امروز کشور نتیجه مجاهدت جوانانی است که با نیت خالصانه جان دادند، گفت: جامعه، به‌ویژه دانش‌آموزان، باید بدانند امنیتی که امروز تجربه می‌کنیم، تنها با خون و ایثار حاصل شده است و هر قدمی که در مسیر خدمت به مردم برداشته می‌شود باید یادآور این حقیقت باشد.

مدیر آموزش و پرورش بردسکن افزود: آموزش و پرورش موظف است این ارزش‌ها را با زبان قابل فهم برای نسل جوان بازگو کند تا فرزندان ما بدانند که شهدا تنها نام‌هایی بر سنگ مزار نیستند بلکه شخصیت‌هایی هستند که با انتخاب آگاهانه، آینده کشور را تضمین کردند.

وی بیان کرد: فرهنگ شهید، فرهنگی زنده، جاری و الهام‌بخش است و دیدار با خانواده‌های آنان دل‌ها را به نور ایمان و صداقت پیوند می‌زند.