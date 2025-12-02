نحوه ارائه درس روش تحقیق برای دانشجویان علوم پزشکی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه شورای آموزشی علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی در ابلاغی به دانشگاه های علوم پزشکی نحوه ارائه درس روش تحقیق برای دانشجویان علوم پزشکی را مشخص کرد.

در این ابلاغیه آمده است: با توجه به پرسش برخی از دانشگاه ها در خصوص نحوه ارائه درس روش تحقیق به دانشجویان رشته ها و مقاطع مختلف به منظور شفاف سازی و هماهنگی بیشتر موارد زیر به اطلاع می رسند. امیدواریم که در جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی آن دانشگاه با رعایت اصول تبیین شده تصمیمات لازم اتخاذ و اقدامات مقتضی صورت پذیرد:

«اصل مهم در ارائه واحدهای درسی نظیر «روش تحقیق و تضمین کیفیت آموزشی و ایجاد شرایط بهینه برای یادگیری دانشجویان است. لذا مطابق با برنامه های آموزشی مصوب در همه گروه های آموزشی انتظار می رود که مفاهیم و مباحث این درس با روش های آموزشی موثر و روزآمد ارائه شود.

از آنجایی که درس روش تحقیق تلفیقی از مباحث متدولوژیک، شیوه تدوین پروپوزال، تحقیق و موضوعات تخصصی مرتبط با رشته های مختلف است. لازم است تعامل و همکاری مؤثر میان گروه های آموزشی ذیربط به صورت نظام مند برقرار شود تا آموزش این درس جامع تر و کاربردی تر انجام گیرد.

با توجه به نقش گروه های اپیدمیولوژی در حوزه مباحث روش شناسی و تدوین پروپوزال شایسته است این گروه به عنوان گروه مسئول (Leader Group) و هماهنگ کننده اصلی ارائه درس روش تحقیق باشد.

در رشته مقاطعی که درس آمار زیستی بعنوان واحد درسی مجزایی ارائه نمی شود، ضروری است، علاوه بر متخصصین اپیدمیولوژیست، قسمتی از درس روش تحقیق توسط اساتید آمار زیستی و قسمتی نیز توسط اساتید و متخصصین رشته ارائه شود.

همچنین در رشته مقاطعی که علاوه بر درس «روش تحقیق» بطور مجزا درس «آمار زیستی» ارائه می شود، انتظار می رود نحوه تقسیم و مشارکت درس روش تحقیق با گروه های تخصصی مرتبط به گونه ای تنظیم شود که هر گروه آموزشی نیز بخشی از جلسات را بر عهده گرفته و علاوه بر آموزش مباحث پایه زمینه آشنایی دانشجویان با کاربردهای اختصاصی روش تحقیق در رشته مربوطه فراهم شود.

بدیهی است این اقدام می تواند ضمن ارتقای کیفیت آموزش و هماهنگی بین رشته ای موجب هم افزایی علمی و افزایش توانمندی پژوهشی دانشجویان شود.