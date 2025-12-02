رفیعی: دندانپزشک قلابی در میانه دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن رفیعی روز سه شنبه در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: این متهم که مدتی بود با راه‌اندازی یک محل غیرمجاز و ارائه خدمات دندانپزشکی فعالیت می‌کرد، نزدیک به ۲۰ شاکی داشته و پس از افزایش نارضایتی‌ها و شکایت‌ها، مدتی متواری شده بود که در نهایت با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی مأموران پلیس شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: فعالیت افراد فاقد صلاحیت در حوزه پزشکی علاوه بر خسارت مالی، می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیر جسمی برای شهروندان به همراه داشته باشد.

فرمانده انتظامی میانه در پایان به شهروندان تأکید کرد: حتماً قبل از دریافت هرگونه خدمات درمانی، پروانه کسب و مجوز معتبر پزشکی پزشکان را کنترل کنند و در صورت مشاهده فعالیت افراد فاقد مجوز، موضوع را سریعاً به پلیس و اداره بهداشت اطلاع دهند.