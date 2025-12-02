  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۴

محمدی: باند کلاهبرداری و اختلاس ۸۴ میلیارد ریالی در تبریز متلاشی شد

محمدی: باند کلاهبرداری و اختلاس ۸۴ میلیارد ریالی در تبریز متلاشی شد

تبریز- فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی از دستگیری ۱۱ نفر به اتهام کلاهبرداری و اختلاس و کشف ۱۲ فقره پرونده به ارزش ۸۴ میلیارد ریال در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی محمدی روز سه شنبه گفت: در پی وصول چند فقره پرونده کلاهبرداری و اختلاس به روش سو استفاده از اوراق هویتی و سجلی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان آذربایجان شرقی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: مأموران پلیس با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مراجع قضائی تعداد ۱۱ متهم به کلاهبرداری و اختلاس را شناسایی و در چند عملیات غافلگیرانه و منسجم تمامی متهمان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

وی اضافه کرد: متهمان در بازجویی‌های به عمل آمده به ۱۲ فقره کلاهبرداری و اختلاس به ارزش ۸۴ میلیارد ریال با شگرد سو استفاده از اوراق هویتی و سجلی مالباختگان و اقدام به افتتاح حساب و اخذ تسهیلات به نام شکات اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

کد خبر 6676142

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها