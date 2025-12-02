محمدی: باند کلاهبرداری و اختلاس ۸۴ میلیارد ریالی در تبریز متلاشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی محمدی روز سه شنبه گفت: در پی وصول چند فقره پرونده کلاهبرداری و اختلاس به روش سو استفاده از اوراق هویتی و سجلی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان آذربایجان شرقی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: مأموران پلیس با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مراجع قضائی تعداد ۱۱ متهم به کلاهبرداری و اختلاس را شناسایی و در چند عملیات غافلگیرانه و منسجم تمامی متهمان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

وی اضافه کرد: متهمان در بازجویی‌های به عمل آمده به ۱۲ فقره کلاهبرداری و اختلاس به ارزش ۸۴ میلیارد ریال با شگرد سو استفاده از اوراق هویتی و سجلی مالباختگان و اقدام به افتتاح حساب و اخذ تسهیلات به نام شکات اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.