  1. استانها
  2. گلستان
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۶

زندان پایان کار عامل تیراندازی در مینودشت

مینودشت- فرمانده انتظامی مینودشت از دستگیری عامل تیراندازی در این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ روح اله اسکندریان اظهار کرد: در پی اعلام یک مورد تیراندازی در یکی از محلات شهرستان مینودشت به سمت منزل شهروند، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: با حضور مأموران انتظامی در صحنه و در بررسی‌ها و تحقیقات میدانی به عمل آمده مشخص شد، راننده یک دستگاه خودرو با سلاح گرم به سمت منزل شهروند تیراندازی و از محل متواری شده است که در این تیراندازی شهروند مجروح توسط نیروهای امدادی به بیمارستان انتقال داده شد.

اسکندریان اظهار کرد: پلیس به منظور دستگیری عامل این تیراندازی تحقیقات اولیه و تخصصی خود را آغاز و موفق به شناسایی عامل اصلی تیراندازی شد.

فرمانده انتظامی مینودشت گفت: پس از هماهنگی قضائی و طی یک عملیات غافلگیرانه متهم در مخفیگاهش دستگیر و در مواجهه با مستندات به جرم خود اعتراف و انگیزه خود را اختلاف قبلی اعلام کردند و اسلحه مورد استفاده نیز کشف گردید که پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شد.

