سرهنگ فارسی: مامور قلابی در مراغه دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه فردی تحت عنوان مامور نظامی ضمن خرید و فروش اقلام ممنوعه اقدام به کلاهبرداری و اخاذی از مردم می کند، بلافاصله موضوع با جدیت در دستور کار پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه با کار اطلاعاتی و تلاش ماموران و هماهنگی های به عمل آمده این فرد شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد، افزود: در بازرسی از مخفیگاه متهم یک دست لباس کامل به همراه درجه و آرم و علائم نظامی، ۳ عدد افشانه اشک آور پلیسی ،۴۰ تیر انواع فشنگ جنگی ومشقی غیرمجاز، یک قبضه چاقو، یک عدد کمربند اسلحه شکاری، یک ثوب سینه خشاب، یکفقره کارت شناسایی جعلی نظامی و چندین قلم اقلام ممنوعه دیگر کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه با بیان اینکه متهم بعد از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد، از شهروندان خواست تا در صورت مواجه با اینگونه موارد بلافاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع داده تا اقدامات لازم به سرعت انجام شود.