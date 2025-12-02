به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ جهانشاهی در آئین تکریم و معارفه فرمانده جدید قرارگاه منطقهای شمال شرق نیروی زمینی ارتش ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان، طی سخنانی اظهار کرد: پس از دفاع مقدس، دشمن با ابزارهایی مانند تهاجم فرهنگی، بهانههای حقوق بشری، پرونده هستهای و تحریمهای ظالمانه و در نهایت با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تلاش کرد تا به تجزیه ایران اسلامی و حتی فروپاشی نظام دست یابد.
فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به فرمایشات اخیر فرمانده معظم کل قوا تأکید کرد: رژیم صهیونیستی بیش از دو دهه برای جنگ خود با ایران برنامهریزی کرده بود تا اهدافی، چون نابودی توان موشکی و تضعیف نیروهای مسلح کشور را محقق کند، اما به لطف خدا و به دلیل اقتدار نیروهای مسلح و توان موشکی و پهپادی، شکست خورد.
وی یادآور شد: «کاندالیزا رایس» وزیر امور خارجه سابق آمریکا با الهام از تجزیه امپراتوری عثمانی، خواستار تجزیه پنج کشور از جمله ایران، سوریه، لبنان، لیبی و عراق شده بود منتهی دشمن در برخی کشورها تا حدی موفق شد، اما به لطف خداوند متعال در ایران اسلامی نتوانست به اهداف خود برسد.
جهانشاهی خاطرنشان کرد: هدف نهایی آنان در جنگ اخیر براندازی یا فروپاشی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود که با هوشیاری و مقاومت ملت ایران، هرگز محقق نشد.
فرمانده نیروی زمینی ارتش در ادامه افزود: دشمن صهیونیستی که هدف راهبردی خود را فروپاشی نظام جمهوری اسلامی ایران قرار داده بود، گرچه در برخی اهداف عملیاتی و اطلاعاتی دقیق عمل کرده بود، اما با لطف خداوند متعال و رهبری حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا نتوانست به آن برسد و با شکستی مفتضحانه، به رغم پشتیبانی آمریکا و ناتو، تن به آتشبس داد.
وی در ادامه عوامل متعددی را در این شکست مؤثر دانست و گفت: اولین عامل لطف الهی و توسل به ائمه اطهار بود که نگذاشت دشمن به اهداف شوم خود برسد. عامل تعیینکننده دیگر، نقش بیبدیل فرماندهی معظم کل قوا بود. برخلاف تصور دشمن که با شهادت برخی فرماندهان عزیزمان گمان میکرد خللی در کار نیروهای مسلح ایجاد شده است، ایشان در کمتر از چهار ساعت، فرماندهان جایگزین را در رأس ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه، نیروی هوا فضا و قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء (ص) تعیین کردند.
جهانشاهی ضمن قدردانی از زحمات امیرسرتیپ «سیروس امان اللهی» و آرزوی توفیق خدمت برای امیر سرتیپ دوم ستاد «بهادر خواجهوند» فرمانده جدید قرارگاه منطقهای شمال شرق نیروی زمینی ارتش خواستار در دستور قرار دادن پنج اصل راهبری نیروی زمینی ارتش همچون ولایتمداری، عدالتمحوری، کارآمدی، فنآوری و مهارتافزایی شد.
فرمانده نیروی زمینی ارتش در پایان یادآور شد: من معتقدم که در این منطقه از کشور هرکس که به سمت فرماندهی منصوب میشود؛ ابتدا خادم زائران امام هشتم است و بعد از آن فرمانده قرارگاه منطقهای شمال شرق نیروی زمینی ارتش.
