به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار ابوطالب جوان عصر سه شنبه در اولین سالگرد تشییع و تدفین شهید گمنام دانشگاه صنعتی قوچان که با حضور مسئولان استانی، دانشگاهیان، اساتید، دانشجویان و جمعی از خانواده‌های معظم شهدا برگزار شد، اظهار کرد: پس از انقلاب اسلامی حوادث کوچک و بزرگی در کشور رقم خورد و استکبار جهانی جنگی تمام‌عیار را به ملت ایران تحمیل کرد جنگی که هشت سال به طول انجامید و هزینه‌ها و خسارت‌های متعددی به همراه داشت.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار خراسان رضوی یکی از بزرگ‌ترین هزینه‌هایی که هشت سال جنگ تحمیلی به وجود آورد را تقدیم شهدایی با نام و بی‌نام به انقلاب اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: شهدای والامقام بخشی از هزینه‌های سنگین این مسیر هستند هزینه‌ای که در عین تلخی، مایه افتخار و عزت امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

وی با مقایسه دوران دفاع مقدس با تاریخ ایران در دوره‌های گذشته گفت: در تاریخ گذشته ایران به‌ویژه در دوران شاهان همچون فتحعلی شاه بارها شاهد تحمیل قراردادهای ننگین و جدایی بخش‌هایی از خاک کشور بودیم از گلستان و ترکمنچای گرفته تا واگذاری سرزمین‌هایی که امروز کشورهای آسیای میانه حوزه خلیج فارس و… را تشکیل می‌دهند.

جوان تأکید کرد: در تاریخ انقلاب اسلامی اتفاقی بی‌نظیر رقم خورد جنگی تمام‌عیار به کشور تحمیل شد اما جوانان، مردان و زنان این سرزمین با غیرت، ایمان، ایثار، جهاد و شهادت اجازه ندادند حتی وجبی از خاک ایران اسلامی به دشمن واگذار شود و این موضوع مایه فخر و مباهات ملت ایران است.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار خراسان رضوی با اشاره به مشکلات و نواقص موجود در جامعه تصریح کرد: بی‌تردید امروز کشور با کمبودها، مشکلات و گرفتاری‌هایی به‌ویژه در حوزه اقتصادی مواجه است که بخش قابل توجهی از آن به تعبیر مقام معظم رهبری به ضعف یا غفلت در مدیریت بازمی‌گردد اما این مسائل نباید موجب نادیده گرفتن دستاوردهای عظیم انقلاب و خون شهدا شود.

وی ادامه داد: به برکت خون شهدا و با رهبری پیامبرگونه حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری ایران اسلامی امروز علی‌رغم میل باطنی استکبار جهانی به‌عنوان کشوری تأثیرگذار در نظام بین‌الملل شناخته می‌شود و نبود ایران، معادلات جهانی را دچار اختلال می‌کند.

جوان تأکید کرد: خداوند متعال برای شهدا جایگاهی ویژه قائل است و با نخستین قطره خون شهید گناهان او آمرزیده می‌شود پس شهید مورد مغفرت و رحمت الهی قرار می‌گیرد و پیش از دیگران وارد بهشت می‌شود و از شفاعت‌کنندگان روز قیامت است.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار خراسان رضوی با انتقاد از نگاه نمادین به شهدا یادآور شد: چرا باید شهید در جامعه غریب بماند؟ چرا شهید محور برنامه‌های اعتقادی، دینی و فرهنگی ما نباشد؟ مرقد شهید به‌ویژه شهید گمنام باید همچون امامزاده‌ای محل حضور مردم و توسل باشد، البته این کار باید از سر اعتقاد و اخلاص باشد نه نمایشی و سمبولیک.

وی با اشاره به محدودیت‌های مالی موجود در دانشگاه‌ها خاطرنشان کرد: هرچند مشکلات مالی و کمبود منابع در دستگاه‌های اجرایی و دانشگاهی وجود دارد اما هیچ‌یک از این مسائل، توجیهی برای کم‌توجهی به مرقد نورانی شهید گمنام نیست و باید با جدیت در این مسیر گام برداشت.

جوان با اشاره به شباهت جنگ ۱۲ روزه با دوران دفاع مقدس بیان کرد: در جنگ تحمیلی تنها با صدام روبه‌رو نبودیم بلکه تمام استکبار جهانی از تأمین مالی تا تجهیزات نظامی پشت رژیم بعث عراق قرار داشت و امروز نیز دشمنی‌ها ادامه دارد و در جنگ ۱۲ روزه شاهد همراهی تمام جبهه کفر با رژیم صهیونیستی بودیم.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار خراسان رضوی افزود: با این حال جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توان داخلی و جوانان خود به جایگاهی رسیده که از واردکننده ساده‌ترین تجهیزات مثل سیم خاردار به صادرکننده و الگوی قدرت‌های جهانی تبدیل شده و الگوبرداری دشمنان از پهپاد شاهد ۱۳۶ افتخاری است که هدیه خون شهدا، جانبازان و خانواده‌های ایثارگر به ملت ایران می‌باشد.

وی با قرائت بخشی از وصیت‌نامه شهید حاج قاسم سلیمانی مبنی بر اینکه «جمهوری اسلامی حرم است و اگر این حرم آسیب ببیند دیگر حرم‌ها باقی نخواهند ماند»، اظهار کرد: این خلاصه همه مطالبات شهدا از ماست یعنی حفظ وحدت، تبعیت از ولایت فقیه و مراقبت از اصول انقلاب.