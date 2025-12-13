امیر جهانشاهی: آماده مقابله با هرگونه تهدیدی هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش در جمع فرماندهان و کارکنان قرارگاه منطقه‌ای جنوب شرق ارتش، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و به‌ویژه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، گفت: خداوند متعال را شاکرم که به‌عنوان سرباز ولایت، توفیق خدمت در رکاب ولایت را دارم.

وی با تأکید بر اقتدار و آمادگی کامل نیروهای مسلح، گفت: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توانمندی‌های داخلی، هدایت حکیمانه مقام معظم رهبری و پشتیبانی مردم، در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دشمن را در دستیابی به اهداف شوم خود ناکام گذاشت.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به شخصیت شهید سپهبد قاسم سلیمانی، گفت: حاج قاسم افتخار ملی و جهان اسلام بود و از نظر شجاعت، شهامت، مسئولیت‌پذیری و ولایتمداری الگویی تمام‌عیار برای همه آزادگان جهان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران افزود: ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی، مرزهای طولانی و همسایگان متعدد، یکی از مناطق ژئواستراتژیک جهان و غرب آسیا محسوب می‌شود و همواره در طول تاریخ مورد تهدید دشمنان قرار داشته است.

امیر جهانشاهی تصریح کرد: قرار گرفتن ایران در چهارراه جهان و اشراف بر مسیرهای حیاتی انرژی، برای دشمنان جذابیت انتفاعی دارد و به همین دلیل همواره در معرض توطئه بوده است. هر قدرتی که تنگه هرمز را در اختیار داشته باشد، نبض انرژی و اقتصاد جهان را در دست خواهد داشت.

فرمانده نیروی زمینی ارتش بیان اینکه بی‌ثبات‌سازی و تضعیف استقلال ایران از اهداف دشمنان بوده و آنها به‌خوبی از تأثیرگذاری ایران در منطقه و جهان آگاه هستند، به تجربیات دفاعی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: در هر مقطعی که به توانمندی‌های داخلی خود اتکا کردیم، استقلال عملیاتی به دست آوردیم. در حوزه پدافند هوایی که مبتنی بر تولید داخلی بود، مقتدرانه از کشور دفاع شد و دشمن ناکام ماند.

امیر جهانشاهی افزود: امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در حوزه فناوری‌های نوین حرف‌های جدی برای گفتن دارند و این توانمندی‌ها نتیجه اعتماد به ظرفیت‌های داخلی است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه زیر بار زور نرفته و همواره مقابل زورگویان جهان ایستاده است.

وی با بیان اینکه آمریکا با استفاده از ابزارها و توطئه‌های مختلف، از جمله تحریم‌های ظالمانه، تلاش کرده نظام اسلامی را تضعیف کند، اما در این مسیر ناکام مانده است، افزود: دشمنان حتی به‌دنبال تجزیه کشور بودند، اما این پروژه نیز همواره با شکست مواجه شده است.

امیر جهانشاهی با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: رژیم کودک‌کش صهیونیستی با پشتیبانی آمریکا و با بهره‌گیری از عصاره فناوری ناتو، جنگی ترکیبی و شناختی را علیه کشور آغاز کرد. این جنگ با محاسبات دقیق طراحی شده بود و دشمن تصور می‌کرد می‌تواند به فروپاشی نظام دست یابد.

وی افزود: اگرچه در این جنگ خسارت‌هایی به کشور وارد شد و فرماندهان عزیزی به شهادت رسیدند، اما دشمن به اهداف خود نرسید.

فرمانده نیروی زمینی ارتش، ضمن تجلیل از ۵۸ شهید ارتش جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: نابودی توان هسته‌ای کشورو تضعیف نیروهای مسلح از اهداف اصلی دشمن بود، اما هیچ‌کدام محقق نشد. پیشرفت‌های هسته‌ای ایران بارها مورد بازدیدهای بین‌المللی قرار گرفته و خود دشمنان نیز اذعان کرده‌اند که ایران به‌دنبال سلاح هسته‌ای نیست.

وی ادامه داد: در این نبرد، توان موشکی جمهوری اسلامی ایران به‌طور مؤثر علیه رژیم غاصب صهیونیستی به کار گرفته شد و دشمن را با چالش جدی مواجه کرد.

امیر جهانشاهی با تأکید بر نقش راهبردی مقام معظم رهبری گفت: هدایت هوشمندانه صحنه عملیاتی جنگ، دشمن را ناکام گذاشت. از نخستین ساعات آغاز جنگ، فرماندهان جدید با قاطعیت تعیین شدند و مدیریت میدان به‌صورت مقتدرانه انجام گرفت.

وی افزود: مدیریت افکار عمومی و مقابله با عملیات روانی دشمن بسیار اثرگذار بود و پیام‌های تلویزیونی مقام معظم رهبری موجب آرامش مردم شد، به‌گونه‌ای که زندگی عادی حتی در شرایط جنگی ادامه یافت.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با قدردانی از همراهی مردم اظهار داشت: امروز ما مدیون مردمی هستیم که در کنار رهبری و نیروهای مسلح، از انقلاب و کشور خود حمایت کردند و ثابت کردند در برابر بیگانگان ایستادگی می‌کنند.

وی گفت: پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و با بهره‌گیری از درس‌آموخته‌ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری، آمادگی نیروهای مسلح در همه حوزه‌ها افزایش یافته است و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تجهیزات، تسلیحات و توانمندی کامل، گوش به فرمان رهبری، آماده مقابله با هرگونه تهدید دشمن هستند.