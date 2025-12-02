محکوم متواری بعد از ۷ سال در اصفهان دستگیر شد

سرهنگ حسن علی اکبری در گفت گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال ۱۳۹۳ فردی با همکاری ۲ نفر دیگر مرتکب قتل مرد میانسالی در شهر اصفهان شده که همان موقع با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی هر ۳ متهم شناسایی و دستگیر می‌شوند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان افزود: قاتل اصلی پرونده با حکم قضائی به اعدام محکوم و ۲ نفر دیگر به جرم مشارکت در قتل در زندان به سر می‌بردند تا که یکی از این افراد بعد از چند سال تحمل حبس به مرخصی اعزام و متواری می‌شود.

این مقام انتظامی ادامه داد: با انجام اقدامات تخصصی و پیچیده پلیسی بعد از گذشت ۷ سال، محکوم متواری توسط پلیس آگاهی استان شناسایی و در یک عملیات ضربتی دستگیر و روانه زندان شد.