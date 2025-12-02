به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، «صندوق مرکزی اسرائیل» یکی از برجستهترین کانالهای غیردولتی است که پروژه شهرکسازی در کرانه باختری و قدس را از طریق کمکهای هنگفت آمریکاییها که سالانه به انجمنهای شهرکسازی و سازمانهای راستگرا در داخل سرزمینهای اشغالی منتقل میشود، تأمین مالی میکند.
با وجود اینکه حمایت رسمی آمریکا از اسرائیل علنی است، این صندوق یک مسیر مالی مخفی، بدون مالیات و بدون نظارت را دنبال میکند که امکان انتقال دهها میلیون دلار از آمریکا را فراهم میکند.
این صندوق در سال ۱۹۷۹ در محله منهتن نیویورک توسط زن و شوهری به نام هداسا و آرتور مارکوس تأسیس شد و در حال حاضر «گای مارکوس» پسر این خانواده مدیریت آن را بر عهده دارد و مستقیماً از دفترش در نیویورک یا از خانهاش در شهرک «افراد» در کرانه باختری این مؤسسه را مدیریت میکند.
با وجود ابهام زیاد در خصوص منابع مالی شرکت مذکور، دادهها حاکی از آن است که این صندوق تنها در سال ۲۰۲۴ حدود ۹۵ میلیون دلار به بیش از ۵۰۰ انجمن صهیونیستی پول منتقل کرده است که شامل انجمنهای شهرکسازی، مدارس دینی افراطی، و سازمانهای حمایت از افراطگرایان یهودی میشود تا از آنها در حملات و جنایات شأن علیه فلسطینیان حمایت کند.
روزنامههای صهیونیستی حجم نقل و انتقالات سالانه این صندوق به سرزمینهای اشغالی را بالغ بر ۱۰۰ میلیون دلار تخیمن میزنند.
کمکهای ارسال شده از آمریکا که قطعاً از طریق سازوکار مبارزه با پولشویی در این کشور قابلیت رهگیری و محاکمه را دارد، در حالی تداوم دارد که آمریکا بارها مخالفت صوری خود را با پیشبرد شهرک سازی در سرزمینهای اشغالی اعلام کرده و خواستار توقف روند غیر قانونی شهرک سازی ها در کرانه باختری شده است.
