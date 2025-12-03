‌به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسسه مقاومت در برابر دیوار حائل و شهرک سازی صهیونیستی با انتشار گزارشی در وبگاه رسمی خود در خصوص تجاوزهای رژیم صهیونیستی و شهرک نشینان صهیونیست به فلسطینیان و استمرار روند شهرک سازی نوشت که نیروهای اشغالگر اسرائیلی و شهرک‌نشینان در ماه نوامبر گذشته در مجموع ۲۱۴۴ حمله انجام دادند که این حملات ادامه تروریسم مداوم کابینه اشغالگر صهیونیستی علیه مردم فلسطین و سرزمین‌ها و اموال آنها است.

مؤید شعبان، رئیس هیئت مقاومت در برابر دیوار و شهرک‌سازی در گزارش ماهانه این هیئت نوشت که از مجموع این حملات، ۱۵۲۳ مورد توسط ارتش صهیونیستی انجام شده است، در حالی که شهرک‌نشینان نیز ۶۲۱ حمله انجام دادند. بیشتر این حملات در استان‌های رام‌الله با ۳۶۰ حمله، الخلیل با ۳۴۸ حمله، بیت‌لحم با ۳۴۲ حمله و نابلس با ۳۳۴ حمله متمرکز بوده است..

شعبان اشاره کرد که این حملات شامل حمله فیزیکی مستقیم، کندن درختان، سوزاندن مزارع، جلوگیری از دسترسی زیتون‌چینان به زمین‌هایشان، تصرف اموال، و تخریب خانه‌ها و تأسیسات کشاورزی بود.

وی افزود که شهرک‌نشینان ۴۸۵ عملیات تخریب و سرقت اموال فلسطینیان را انجام دادند که مناطق وسیعی از زمین‌ها را تحت تأثیر قرار داد. همچنین، حملات شهرک‌نشینان با کمک ارتش اشغالگر منجر به کندن، تخریب و مسموم کردن ۱۹۸۶ درخت شد که ۴۶۶ درخت از آنها درخت زیتون بودند.

بر اساس این گزارش، شهرک‌نشینان از ابتدای نوامبر گذشته تلاش کردند ۱۹ کانون صهیونیست نشین جدید ایجاد کنند و به این ترتیب ۲۸۰۰ دونم از اراضی فلسطینی‌ها را تصرف و اشغال کردند.

شعبان تاکید کرد که اشغالگران در نوامبر، ۴۶ عملیات تخریب را انجام دادند که ۷۶ تأسیسات، از جمله ۲۰ خانه مسکونی، ۲ خانه غیرمسکونی، ۳۰ تأسیسات کشاورزی و ۲۳ مرکز امرار معاش را شامل می‌شد.