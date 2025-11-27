درخواست چهار کشور اروپایی از رژیم صهیونیستی برای پایبندی به قانون!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزرای امور خارجه چهار کشور اروپایی آلمان، ایتالیا، فرانسه و انگلیس از رژیم صهیونیستی خواستند که به قوانین بین‌المللی پایبند باشد و از فلسطینیان در کرانه باختری اشغالی محافظت کند.

در بیانیه مشترک چهار کشور اروپایی بدون هیچ گونه اشاره به حمایت‌های نامحدود نظامی و سیاسی خود از جنایت‌های رژیم صهیونیستی در مناطق مختلف خاورمیانه آمده است: ما از مخالفت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با الحاق کرانه باختری (به قلمرو اسرائیل) استقبال می‌کنیم و مخالفت خود را با سیاست‌های شهرک‌سازی تکرار می‌کنیم.

وزیر امور خارجه انگلیس در این خصوص گفت: ما، به همراه فرانسه، آلمان و ایتالیا، از اسرائیل می‌خواهیم که به تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی پایبند باشد. ما افزایش چشمگیر خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری را به شدت محکوم می‌کنیم.

درخواست چهار کشور اروپایی از رژیم صهیونیستی برای پایبندی به قوانین بین المللی در حالی مطرح می‌شود که آنها بیشترین حمایت را از اقدامات تجاوزکارانه اشغالگران انجام داده اند، اما پس از اوج گرفتن توحش صهیونیست‌ها به ویژه در نوار غزه، مجبور شدند تا اندکی از حمایت‌های خود را کاهش داده و اقداماتی را علیه تل آویو انجام دهند.