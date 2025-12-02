به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی پیش از ظهر سه شنبه در آئین نواختن نمادین زنگ خاک در یکی از مدارس میامی با بیان اینکه هدف از برگزاری این مراسم فرهنگ سازی حفاظت از خاک است، ابراز داشت: اثر این اقدامات مستقیم بر سلامت انسان نقش دارد.

وی با بیان اینکه رویکرد برگزاری آئین بزرگداشت هفته خاک در مدارس میامی آگاهی رسانی پیرامون پیشگیری از آلودگی خاک است، افزود: این مهم در واقع تمرین توجه به محیط زیست در بستر آموزش است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی میامی با بیان اینکه خاک بستر اصلی تولیدات کشاورزی است، ابراز داشت: با مدیریت صحیح می‌توان این سرمایه ارزشمند را برای آیندگان حفظ کرد.

حسینی تصریح کرد: تقویت حاصلخیزی خاک از اولویت‌های بخش کشاورزی به شمار می‌رود لذا برای تحقق این مهم جلوگیری از فرسایش و استفاده اصولی نهاده‌ها برای پایداری تولید در دستور کار است.

وی افزود: شما کودکان و نوجوانان سرمایه‌های آینده کشور هستید که باید برای این فرهنگ سازی تلاش کنید تا امنیت غذایی فردای این سرزمین تأمین شود.