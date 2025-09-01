یک سیستم آبیاری تحت فشار در میامی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی ظهر دوشنبه در حاشیه افتتاح یک طرح سیستم آبیاری تحت فشار میامی به مناسبت هفته دولت با بیان اینکه هدف از اجرای این پروژه افزایش راندمان آبی است، ابراز داشت: جلوگیری از فرسایش خاک و مدیریت بهره برداری از منابع زیر زمینی اهداف توسعه این سیستم‌های نوین آبیاری در میامی است.

وی با بیان اینکه اجرای این سیستم‌ها باعث توزیع یکنواخت آب در سطح اراضی و کاهش چشمگیر مصرف سم و کود می‌شود، افزود: افزایش کیفیت و کمیت محصولات و میزان تولید دیگر اهدافی که در این طرح پیگیری می‌شود.

رئیس اداره جهاد کشاورزی میامی بابیان اینکه این سیستم ۱۷ هکتار اراضی را تحت پوشش قرار داده است، ابراز داشت: بر این اساس آب این زمین که طبق الگوی کشت گندم و زعفران تولید می‌کند، تأمین شده است.

حسینی در ادامه تصریح کرد: برای اجرای این پروژه مهم ۲۱ هزار و ۲۸۵ میلیون ریال اعتبار در حوزه آب و خاک هزینه شد که بخشی از آن حمایت دولتی و قسم دیگر آورده سرمایه گذار بخش خصوصی بوده است.

وی افزود: با توجه به تنش آبی و خشکسالی می‌بایست به سمت سیستم‌های نوین آبیاری گام برداشت که قطعاً اجرای این قبیل طرح‌ها برای میامی در دستور کار است.