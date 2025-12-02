به گزارش خبرنگار مهر، عباس مشیریان پیش از ظهر سه شنبه در مراسم نواختن نمادین زنگ روز جهانی خاک در یکی از مدارس مهدی‌شهر با بیان اینکه هدف این اقدام آگاهی بخشی به نسل جوان پیرامون حفاظت از آب و خاک است، ابراز داشت: حفظ سلامت خاک امروز یک وظیفه همگانی است.

وی با بیان اینکه خاک بستر اصلی تولید و امنیت غذایی است، افزود: از این رو شعار این هفته «خاک های سالم برای شهرهای سالم» انتخاب شده است تا توجه عموم را به آن جلب کند.

رئیس اداره جهاد کشاورزی مهدی‌شهر با بیان اینکه خاک سرمایه تجدید ناپذیر است، ابراز داشت: این سرمایه باید برای نسل‌های بعدی حفظ شود لذا آموزش پیرامون آن را باید از مدارس آغاز کرد.

مشیریان با تاکید بر اینکه این اقدام نمادین راهی برای نهادینه سازی فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی است، تصریح کرد: خاک از ارکان اصلی محیط زیست و کشاورزی است که دانش آموزان باید به آن توجه کافی داشته باشند.

وی با تبیین نقش محوری خاک در چرخه حیات، افزود: مصرف بی رویه کودهای شیمیایی، ورود نانو پلاستیک، پسماند صنعتی و دیگر آلاینده‌ها این منبع حیاتی را با تهدید مواجه کرده است.