۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۵

انتصاب رئیس‌زاده به‌سمت رئیس کل سازمان نظام پزشکی

رئیس جمهور در اجرای قانون سازمان نظام پزشکی و با عنایت به رأی اکثریت اعضای مجمع عمومی آن سازمان، محمد رئیس‌زاده را برای مدت چهار سال به عنوان «رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران» منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان با صدور حکمی ضمن انتصاب آقای محمد رئیس‌زاده به عنوان رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: انتظار دارد ضمن اتخاذ سیاست‌های راهبردی متناسب و نظارت دقیق بر حسن اجرای امور و با بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌های

موجود نسبت به پیشبرد و اصلاح امور پزشکی، حفظ و صیانت از حقوق صنفی شاغلان حِرف پزشکی و حقوق بیماران و تحقق سایر اهداف کلان آن سازمان براساس مقررات و ضوابط قانونی مصوب اهتمام حداکثری مصروف دارید.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای محمد رئیس‌زاده

در اجرای ماده (۹) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۲۵ فروردین ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به رأی اکثریت اعضای مجمع عمومی آن سازمان در جلسه مورخ ۷ آذر ۱۴۰۴، نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این حکم برای مدت ۴ سال به عنوان «رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران» منصوب می‌شوید.

انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ ضمن اتخاذ سیاست‌های راهبردی متناسب و نظارت دقیق بر حسن اجرای امور و با بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌های موجود نسبت به پیشبرد و اصلاح امور پزشکی، حفظ و صیانت از حقوق صنفی شاغلان حِرف پزشکی و حقوق بیماران و تحقق سایر اهداف کلان آن سازمان براساس مقررات و ضوابط قانونی مصوب اهتمام حداکثری مصروف دارید.

توفیقات روزافزون آن‌جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

رامین عبداله شاهی

