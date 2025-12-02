  1. سیاست
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۶

عیادت عارف از سقاب اصفهانی

معاون اول رئیس جمهور با حضور در یکی از بیمارستان های تهران از سقاب اصفهانی عیادت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف از اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی که بر اثر تالمات روحی ناشی از درگذشت همسر و مصدومیت فرزندانش در سانحه رانندگی در بیمارستان بستری است، عیادت کرد.

معاون اول رئیس جمهور در جریان این عیادت، با تسلیت مجدد به سقاب اصفهانی، برای وی آرزوی صبر در برابر این مصیبت تلخ و برای فرزندانش آرزوی سلامتی و بهبودی کرد.

عارف همچنین از اقدام اخلاقی، ارزشمند و خیرخواهانه سقاب اصفهانی برای آمادگی جهت اهدای اعضای بدن فرزندش تمجید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین محسن قمی معاون ارتباطات بین الملل دفتر مقام معظم رهبری، علی مدنی زاده وزیر اقتصاد، سیدکامل تقوی نژاد دبیر هیأت دولت و الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت نیز در این عیادت حضور داشتند.

کد خبر 6675569
حسین کشتکار

