مجوز افزایش تعرفه اینترنت تلفن همراه صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: درپی درخواست‌های مکرر اپراتورهای ارتباطی جهت افزایش تعرفه اینترنت در طی یک سال گذشته، جلسات متعدد کارشناسی در این خصوص در رگولاتوری برگزار شده و با توجه به مستندات فنی و اقتصادی ارائه شده توسط اپراتورها، مبنی بر افزایش چند برابری هزینه‌های توسعه زیرساخت، هزینه خریدهای ارزی و نیروی انسانی در طول ۳ سال گذشته از یک سو و همچنین اهمیت توجه به وضعیت اقتصادی و معیشت کاربران و وضعیت کیفیت شبکه از سوی دیگر، مجوز افزایش حداکثر ۲۰ درصد، صرفاً برای اینترنت تلفن همراه، از مراجع مربوط دریافت شد.

هرگونه تخلف اپراتورهای تلفن همراه از میزان افزایش مجاز توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رصد و با متخلفان برخورد می‌شود.

بر همین اساس مشترکان تلفن همراه در صورت مشاهده تخلفات تعرفه‌ای می‌توانند موضوع را از طریق تماس با شماره ۱۹۵ گزارش کنند.