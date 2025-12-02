به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، ایرانسل برای شفافسازی جزئیات این فرایند، اطلاعیهای منتشر کرده است. متن اطلاعیه به شرح زیر است:
پیرو درخواست اپراتورها مبنی بر بازنگری در تعرفه بستههای اینترنت و با توجه به شرایط تحریمهای ظالمانه، تورم اقتصادی، افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش شدید هزینههای توسعه، نگهداری و بهرهبرداری شبکه، همچنین ضرورت سرمایهگذاریهای گسترده در توسعه زیرساختها برای حفظ کیفیت خدمات با توجه به رشد روزافزون تقاضا، مراجع تصمیمگیر با اصلاح و افزایش تعرفه خدمات همراه موافقت کردند.
ایرانسل ضمن همراهی و درک شرایط اقتصادی و تورم موجود و حساسیت مشترکان نسبت به افزایش قیمتها، این اصلاح حداقلی تعرفه را با هدف به تعویق انداختن بحران ناترازی در صنعت فناوریاطلاعات و ارتباطات، حفظ حداقلهای کیفی لازم در ارائه خدمات ارتباطی و امکان پاسخگویی به تقاضای روزافزون مشترکان اعمال کرده است. ایرانسل تلاش میکند با وجود محدودیتها، تجربهای پایدار و باکیفیت در ارائه خدمات ارتباطی برای مشترکان فراهم کند.
بر این اساس، فرایند اصلاح تعرفه بستههای اینترنت، از بامداد سهشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴، آغاز شده و هماکنون در حال انجام است؛ به این ترتیب، تعرفه تمامی بستههای اینترنت همراه و TD-LTE ایرانسل، تا حداکثر ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده و در کانالهای مختلف از جمله وبسایت، سوپر اپلیکیشن ایرانسلمن، کدهای دستوری و…، به تدریج اعمال میشود. همچنین تعرفه مصرف آزاد (تعرفه پایه) اینترنت ایرانسل، افزایش پیدا نکرده و بدون تغییر باقی میماند.
ایرانسل آماده است تا در صورت وجود هرگونه ابهام یا سؤال درباره نحوه اعمال تعرفههای اینترنت، پاسخگوی مشترکان خود باشد.
جدول مقایسه تعرفههای قدیم و جدید بستههای اینترنت ایرانسل، به شرح زیر است:
جدول مقایسه قیمتهای قدیم و جدید بستههای اینترنت همراه
|ردیف
|مدت زمان (روز)
|حجم
|واحد
|قیمت فعلی (ریال)
|قیمت جدید (ریال)
|درصد تغییر
|۱
|یک روزه
|۶۰
|مگابایت
|۲۱,۴۴۰
|۲۴,۵۷۰
|۱۴.۶۰%
|۲
|یک روزه
|۱۰۰
|مگابایت
|۲۹,۴۸۰
|۳۵,۳۰۰
|۱۹.۷۴%
|۳
|یک روزه
|۲۰۰
|مگابایت
|۴۲,۸۸۰
|۵۱,۴۰۰
|۱۹.۸۷%
|۴
|یک روزه
|۳۰۰
|مگابایت
|۵۲,۲۶۰
|۶۲,۷۰۰
|۱۹.۹۸%
|۵
|یک روزه
|۴۰۰
|مگابایت
|۶۰,۳۰۰
|۷۲,۳۰۰
|۱۹.۹۰%
|۶
|یک روزه
|۷۵۰
|مگابایت
|۷۶,۳۸۰
|۹۱,۶۰۰
|۱۹.۹۳%
|۷
|یک روزه
|۱.۵
|گیگابایت
|۹۹,۱۶۰
|۱۱۸,۹۰۰
|۱۹.۹۱%
|۸
|یک روزه
|۲.۵
|گیگابایت
|۱۲۵,۹۶۰
|۱۵۱,۱۰۰
|۱۹.۹۶%
|۹
|یک روزه
|۵۰۰
|مگابایت (۲ تا ۷ صبح)
|۶,۷۰۰
|۸,۰۰۰
|۱۹.۴۰%
|۱۰
|۳ روزه
|۱۵۰
|مگابایت
|۴۶,۹۰۰
|۵۶,۲۰۰
|۱۹.۸۳%
|۱۱
|۳ روزه
|۲۵۰
|مگابایت
|۵۸,۹۶۰
|۷۰,۷۰۰
|۱۹.۹۱%
|۱۲
|۳ روزه
|۴۰۰
|مگابایت
|۷۱,۰۲۰
|۸۵,۲۰۰
|۱۹.۹۷%
|۱۳
|۳ روزه
|۷۵۰
|مگابایت
|۸۹,۷۸۰
|۱۰۷,۷۰۰
|۱۹.۹۶%
|۱۴
|۳ روزه
|۱.۵
|گیگابایت
|۱۲۰,۶۰۰
|۱۴۴,۷۰۰
|۱۹.۹۸%
|۱۵
|۳ روزه
|۲.۵
|گیگابایت
|۱۴۷,۴۰۰
|۱۷۶,۸۰۰
|۱۹.۹۵%
|۱۶
|۷ روزه
|۲۰۰
|مگابایت
|۵۸,۹۶۰
|۷۰,۷۰۰
|۱۹.۹۱%
|۱۷
|۷ روزه
|۳۰۰
|مگابایت
|۷۳,۷۰۰
|۸۸,۴۰۰
|۱۹.۹۵%
|۱۸
|۷ روزه
|۵۰۰
|مگابایت
|۹۳,۸۰۰
|۱۱۲,۵۰۰
|۱۹.۹۴%
|۱۹
|۷ روزه
|۷۵۰
|مگابایت
|۱۱۱,۲۲۰
|۱۳۳,۴۰۰
|۱۹.۹۴%
|۲۰
|۷ روزه
|۱.۵
|گیگابایت
|۱۴۶,۰۶۰
|۱۷۵,۲۰۰
|۱۹.۹۵%
|۲۱
|۷ روزه
|۲.۵
|گیگابایت
|۱۷۴,۲۰۰
|۲۰۹,۰۰۰
|۱۹.۹۸%
|۲۲
|۷ روزه
|۴
|گیگابایت
|۲۱۵,۰۰۰
|۲۵۸,۰۰۰
|۲۰.۰۰%
|۲۳
|۷ روزه
|۵
|گیگابایت
|۲۴۱,۲۰۰
|۲۸۹,۴۰۰
|۱۹.۹۸%
|۲۴
|۷ روزه
|۲
|گیگابایت (۲ تا ۷ صبح)
|۲۰,۱۰۰
|۲۴,۱۲۰
|۲۰.۰۰%
|۲۵
|۷ روزه
|۵
|گیگابایت (۲ تا ۷ صبح)
|۳۳,۵۰۰
|۴۰,۲۰۰
|۲۰.۰۰%
|۲۶
|۷ روزه
|۴
|گیگابایت (۶ صبح تا ۱۲ ظهر)
|۶۰,۳۰۰
|۷۲,۳۰۰
|۱۹.۹۰%
|۲۷
|۱۵ روزه
|۴۰۰
|مگابایت
|۹۳,۸۰۰
|۱۱۲,۵۰۰
|۱۹.۹۴%
|۲۸
|۱۵ روزه
|۷۵۰
|مگابایت
|۱۲۰,۶۰۰
|۱۴۴,۷۰۰
|۱۹.۹۸%
|۲۹
|۱۵ روزه
|۱.۵
|گیگابایت
|۱۵۴,۱۰۰
|۱۸۴,۹۰۰
|۱۹.۹۹%
|۳۰
|۱۵ روزه
|۲.۵
|گیگابایت
|۱۹۴,۳۰۰
|۲۳۳,۱۰۰
|۱۹.۹۷%
|۳۱
|۱۵ روزه
|۳.۵
|گیگابایت
|۲۲۱,۱۰۰
|۲۶۵,۳۰۰
|۱۹.۹۹%
|۳۲
|۱۵ روزه
|۵
|گیگابایت
|۲۴۷,۹۰۰
|۲۹۷,۴۰۰
|۱۹.۹۷%
|۳۳
|۳۰ روزه
|۱
|گیگابایت
|۱۴۰,۷۰۰
|۱۶۸,۸۰۰
|۱۹.۹۷%
|۳۴
|۳۰ روزه
|۲
|گیگابایت
|۱۸۷,۶۰۰
|۲۲۵,۱۰۰
|۱۹.۹۹%
|۳۵
|۳۰ روزه
|۳
|گیگابایت
|۲۵۴,۶۰۰
|۳۰۵,۵۰۰
|۱۹.۹۹%
|۳۶
|۳۰ روزه
|۴
|گیگابایت
|۲۸۵,۴۲۰
|۳۴۲,۵۰۰
|۲۰.۰۰%
|۳۷
|۳۰ روزه
|۵
|گیگابایت
|۳۱۶,۲۴۰
|۳۷۹,۴۰۰
|۱۹.۹۷%
|۳۸
|۳۰ روزه
|۶
|گیگابایت
|۳۷۰,۰۰۰
|۴۴۴,۰۰۰
|۲۰.۰۰%
|۳۹
|۳۰ روزه
|۷
|گیگابایت
|۳۸۰,۰۰۰
|۴۵۶,۰۰۰
|۲۰.۰۰%
|۴۰
|۳۰ روزه
|۳۰
|گیگابایت (۲ تا ۷ صبح)
|۱۲۰,۶۰۰
|۱۴۴,۷۰۰
|۱۹.۹۸%
|۴۱
|۳۰ روزه
|۷
|گیگابایت (۶ صبح تا ۱۲ ظهر)
|۱۰۰,۵۰۰
|۱۲۰,۶۰۰
|۲۰.۰۰%
|۴۲
|۳۰ روزه
|۱۰
|گیگابایت (۶ صبح تا ۱۲ ظهر)
|۱۲۰,۶۰۰
|۱۴۴,۷۰۰
|۱۹.۹۸%
|۴۳
|۳۰ روزه
|۱۰۰
|گیگابایت (۱ تا ۱۱ صبح)
|۲۶۵, ۰۰۰
|۳۱۸,۰۰۰
|۲۰.۰۰%
|۴۴
|۶۰ روزه
|۱۰
|گیگابایت
|۴۸۲,۴۰۰
|۵۷۸,۸۰۰
|۱۹.۹۸%
|۴۵
|۱۲۰ روزه
|۱۵
|گیگابایت
|۸۳۰,۸۰۰
|۹۹۶,۹۰۰
|۱۹.۹۹%
جدول مقایسه قیمتهای قدیم و جدید بستههای اینترنت TD-LTE
|ردیف
|مدت زمان
|حجم (گیگابایت)
|قیمت فعلی (ریال)
|قیمت جدید(ریال)
|درصد تغییر
|۱
|۷ روزه
|۷
|۳۳۵,۰۰۰
|۴۰۲,۰۰۰
|۲۰.۰۰%
|۲
|۷ روزه
|۱۴
|۵۹۰,۰۰۰
|۷۰۸,۰۰۰
|۲۰.۰۰%
|۳
|۳۰ روزه
|۱۰
|۴۱۶,۰۰۰
|۴۹۹,۲۰۰
|۲۰.۰۰%
|۴
|۳۰ روزه
|۱۵
|۵۵۰,۰۰۰
|۶۶۰,۰۰۰
|۲۰.۰۰%
|۵
|۳۰ روزه
|۳۰
|۸۷۰,۰۰۰
|۱,۰۴۴,۰۰۰
|۲۰.۰۰%
|۶
|۳۰ روزه
|۵۰
|۱,۱۸۰,۰۰۰
|۱,۴۱۶,۰۰۰
|۲۰.۰۰%
|۷
|۳۰ روزه
|۹۰
|۱,۸۳۰,۰۰۰
|۲,۱۹۶,۰۰۰
|۲۰.۰۰%
|۸
|۳۰ روزه
|۱۰۰
|۶۷۰,۰۰۰
|۸۰۴,۰۰۰
|۲۰.۰۰%
|۹
|۳۰ روزه
|۲۰۰
|۱,۱۴۰,۰۰۰
|۱,۳۶۸,۰۰۰
|۲۰.۰۰%
|۱۰
|۳۰ روزه
|۳۰۰
|۱,۶۱۰,۰۰۰
|۱,۹۳۲,۰۰۰
|۲۰.۰۰%
|۱۱
|۳۰ روزه
|۶۰
|۱,۰۸۰,۰۰۰
|۱,۲۹۶,۰۰۰
|۲۰.۰۰%
|۱۲
|۳۰ روزه
|۸۰
|۱,۳۴۰,۰۰۰
|۱,۶۰۸,۰۰۰
|۲۰.۰۰%
|۱۳
|۳۰ روزه
|۱۰۰
|۱,۶۱۰,۰۰۰
|۱,۹۳۲,۰۰۰
|۲۰.۰۰%
|۱۴
|۹۰ روزه
|۱۲۰
|۲,۹۵۰,۰۰۰
|۳,۵۴۰,۰۰۰
|۲۰.۰۰%
|۱۵
|۹۰ روزه
|۲۴۰
|۵,۱۶۰,۰۰۰
|۶,۱۹۲,۰۰۰
|۲۰.۰۰%
|۱۶
|۹۰ روزه
|۶۰
|۱,۷۲۰,۰۰۰
|۲,۰۶۴,۰۰۰
|۲۰.۰۰%
|۱۷
|۱۸۰ روزه
|۱۰۰
|۲,۶۸۰,۰۰۰
|۳,۲۱۶,۰۰۰
|۲۰.۰۰%
|۱۸
|۱۸۰ روزه
|۱۵۰
|۳,۶۲۰,۰۰۰
|۴,۳۴۴,۰۰۰
|۲۰.۰۰%
|۱۹
|۱۸۰ روزه
|۳۰۰
|۶,۰۳۰,۰۰۰
|۷,۲۳۶,۰۰۰
|۲۰.۰۰%
|۲۰
|۱۸۰ روزه
|۵۰۰
|۹,۲۵۰,۰۰۰
|۱۱,۱۰۰,۰۰۰
|۲۰.۰۰%
|۲۱
|۳۶۵ روزه
|۲۰۰
|۵,۳۰۰,۰۰۰
|۶,۳۶۰,۰۰۰
|۲۰.۰۰%
|۲۲
|۳۶۵ روزه
|۴۰۰
|۹,۰۵۰,۰۰۰
|۱۰,۸۶۰,۰۰۰
|۲۰.۰۰%
|۲۳
|۳۶۵ روزه
|۶۰۰
|۱۱,۶۶۰,۰۰۰
|۱۳,۹۹۲,۰۰۰
|۲۰.۰۰%
