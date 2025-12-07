وضعیت «زندگی مطبوعاتی آقای اسراری» نامشخص است؛ اختلاف با تالار حافظ!

آرمان شهبازی کارگردان نمایش «دنیای مطبوعاتی آقای اسراری» که قرار بود از ۲۰ آذر روی صحنه تالار حافظ برود، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دلایل لغو ناگهانی اجرای نمایش توضیح داد: طبق برنامه، تمرینات ما باید یک هفته زودتر در سالن آغاز میشد اما این زمان را به گروه دیگری برای اجرا اختصاص دادند. سپس به ما اعلام کردند که تنها ۲ روز پیش از اجرا میتوانیم دکور را دپو کنیم و درست در روز آغاز اجرایمان باید نور، موسیقی و صحنه را ستاپ کنیم. این شرایط عملاً روند آمادهسازی گروه را مختل کرد. مجددا در حال برگزاری جلسه با دستاندرکاران این مجموعه هستیم و هنوز وضعیت اجرا مشخص نیست.
وی ادامه داد: این ناهماهنگی که از سوی کارمندان و نه مدیریت تالار حافظ رخ داده، نه فقط برای ما بلکه برای گروههای دیگر نیز پیش آمده است. رفتار غیرمسئولانه این کارکنان موجب رنجش گروههای تئاتری شده و گویی هیچ اهمیتی برای آنها ندارد که هر گروه چه میزان هزینه و انرژی صرف کرده است؛ تنها چیزی که برایشان اولویت دارد، آسایش و استراحت خودشان است.
شهبازی درباره مضمون و خط اصلی داستان گفت: نمایش درباره انتشارات آقای اسراری است که در آستانه فروپاشی و ورشکستگی قرار دارد و در لحظه آخر یکی از کارمندان جزء، با نگارش متنهایی از این ورشکستگی جلوگیری میکند. آقای اسراری اما این نوشتهها را به نام برادرزاده خود منتشر میکند و در نهایت این کشاکش میان کارمند و آقای اسراری نیز او پیروز میدان میشود.
وی با اشاره به مسیر تحصیلی و پیوند خود با تئاتر و سینما اظهار کرد: من لیسانس سینما و فوقلیسانس ادبیات نمایشی دارم و خود را فرزند تئاتر و سینما میدانم. احساس میکنم اولین وظیفه من زنده نگهداشتن متون نمایشی است. باید آثار اساتید این حرفه را حفظ و احیا کنیم. بر همین مبنا کار سختی پیشِ رو دارم، باید در انتخاب متون دقت زیادی داشته باشم تا بتوانم روی صحنه حرفی برای گفتن داشته باشم و از دام ابتذال فرار کنم. قطعا اجرای اصولی این متون کار سختی است و نیازمند ماهها تمرین و تحلیل است. بسیار خرسندم که برای اولین بار پس از نگارش این نمایشنامه، امکان اجرای صحنهای آن توسط من اتفاق میافتد.
این کارگردان درباره روند دریافت مجوز برای اجرای اثر از بهرام بیضایی توضیح داد: در وهله اول باید خیال ایشان راحت میشد که اجرا به متن آسیب نمیزند. متأسفانه دست بردن در متون نمایشی بسیار رایج است و در بسیاری از موارد به اثر لطمه جدی وارد میکند. روند اخذ مجوز حدود ۲ تا ۳ ماه زمان برد، خصوصاً با توجه به اینکه آقای بیضایی پیشتر گفته بودند دیگر به کسی مجوز نمیدهند. ما نیز تلاش صددرصد خود را کردیم که لطمهای به متن وارد نشود و همهچیز طبق قول و قراری که با آقای بیضایی گذاشتیم پیش رود.
شهبازی درباره مسیر انتخاب سالن اجرای نمایش گفت: تماشاخانه ایرانشهر از موانع این مسیر بود و معتقد بودند که آثار آقای بیضایی با سیاستهای این تماشاخانه همخوانی ندارد. با توجه به این موضوع، با تالار حافظ وارد مذاکره شدیم و خوشبختانه آنها بسیار استقبال کردند و همکاری خوبی داشتند. تیم تهیه و تولید قوی کنار من بود. ایمان یزدی بهعنوان مجری طرح و محمود پیری بهعنوان تهیهکننده از ابتدا حامی من بودند و مسیر دشوار تولید را برایم هموار کردند.
شهبازی با اشاره به همراهی متخصصان حوزه دراماتورژی و روایت افزود: سیاوش طالبیان در روند فشردهسازی روایت و دراماتورژی کنار ما بود و نقش مهمی در منسجمسازی ساختار اجرایی داشت. همچنین مرتضی آقاحسینی بهعنوان دراماتورژ و بازیگردان در این مسیر بسیار تأثیرگذار بود. ترکیب این تیم باعث شد بتوانیم به نسخه اجرایی مناسبی از متن و گروه بازیگران برسیم.
این کارگردان درباره شیوه اجرای نمایش تصریح کرد: بنای ما بر اجرای پستمدرن است. از همان مراحل اولیه طراحی صحنه و طرحهای اولیه، مشخص شد که میتوانیم به سمت مکتب پستمدرن حرکت کنیم؛ شیوهای که هم برای مخاطب خستهکننده نیست و هم برای کارگردان جذابیتهای خلاقانه دارد. طولانی بودن متن، نیازمند زیبایی بصری و طراحی صحنهای است که مخاطب را درگیر نگه دارد، متن طولانی باید چشمنواز باشد. ابتدا باید زیبایی بصری ایجاد کند و سپس بتواند گیرایی خود را در تمام طول اجرا حفظ کند.
شهبازی در ادامه با انتقاد از هزینههای سنگین سالنهای اجرای تئاتر گفت: تهیهکننده و مجری طرح باعث شدند که دغدغه مالی از دوش من برداشته شود، اما واقعیت این است که جز مجموعه تئاترشهر، سالنهای تئاتر هزینههای سرسامآوری دارند. در این وضعیت اقتصادی، تئاتر کار کردن و تولید اثر نمایشی واقعاً یکی از سختترین کارهای دنیاست.
«دنیای مطبوعاتی آقای اسراری» به نویسندگی بهرام بیضایی و کارگردانی آرمان شهبازی بنا بود از ۲۰ آذر در تالار حافظ روی صحنه برود ولی فعلا تاریخ شروع اجرا مشخص نیست.
صالح میرزاآقایی، محمود پیری، محمد مسگری، نگین خامسی، هومن بنایی، مرتضی آقاحسینی، میلاد کرباسی، ابوالفضل وزیری، امین اسکندریان، شادی ضیایی، دانیال باران طلب و یاشار مومن زاده گروه بازیگران این نمایش را تشکیل میدهند.
