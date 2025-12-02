به گزارش خبرنگار مهر، اعظم روانشاد امروز سهشنبه در آئین معارفه رئیس بسیج هنرمندان لرستان، بسیج هنرمندان را سرمایهای ارزشمند برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی دانست و بر نقشآفرینی هنرمندان در عرصه فرهنگ و هنر تأکید کرد.
وی با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، گفت: هنرمندان لرستان باروحیه بسیجی و خلاقیت خود همواره در مسیر انقلاب اسلامی میدانداری کردهاند و امروز این ظرفیت عظیم میتواند پشتوانهای برای ارتقای فرهنگ و هنر اسلامی باشد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به محدودیتهای اعتباری در حوزه فرهنگ، افزود: باوجود کمبود امکانات، هنرمندان استان توانستهاند تولیدات فاخر رسانهای و هنری عرضه کنند و در مسیر اهداف انقلاب اسلامی نقشآفرین باشند.
روانشاد همچنین ضمن قدردانی از خدمات سرهنگ «سعید داوودی» در مدت مسئولیت خود، برای وی در دوران بازنشستگی آرزوی موفقیت و سلامتی کرد و اظهار امیدواری کرد حضور سرهنگ «ابراهیم طهماسبی» منشأ خیروبرکت برای فرهنگ و هنر استان در بسیج هنرمندان باشد.
وی تأکید کرد: تجربه پیشکسوتان در کنار خلاقیت و انرژی جوانان، گنجینهای فاخر در اختیار بسیج هنرمندان است. این تعامل میتواند ظرفیتهای جدیدی را در عرصه هنر انقلاب اسلامی کشف و شکوفا کند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، گفت: وظیفه ما و شما در کنار هم این است که با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، در پیشبرد اهداف ارزشمند نظام گام برداریم و لرستان همچنان بهعنوان یکی از استانهای پیشرو در عرصه هنر انقلاب شناخته شود.
