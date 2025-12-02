  1. استانها
  2. لرستان
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۴۶

تولید آثار فاخر رسانه‌ای و هنری توسط هنرمندان لرستانی

تولید آثار فاخر رسانه‌ای و هنری توسط هنرمندان لرستانی

خرم‌آباد - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، گفت: هنرمندان استان توانسته‌اند تولیدات فاخر رسانه‌ای و هنری عرضه کنند و در مسیر اهداف انقلاب اسلامی نقش‌آفرین باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، اعظم روانشاد امروز سه‌شنبه در آئین معارفه رئیس بسیج هنرمندان لرستان، بسیج هنرمندان را سرمایه‌ای ارزشمند برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی دانست و بر نقش‌آفرینی هنرمندان در عرصه فرهنگ و هنر تأکید کرد.

وی با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، گفت: هنرمندان لرستان باروحیه بسیجی و خلاقیت خود همواره در مسیر انقلاب اسلامی میدان‌داری کرده‌اند و امروز این ظرفیت عظیم می‌تواند پشتوانه‌ای برای ارتقای فرهنگ و هنر اسلامی باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به محدودیت‌های اعتباری در حوزه فرهنگ، افزود: باوجود کمبود امکانات، هنرمندان استان توانسته‌اند تولیدات فاخر رسانه‌ای و هنری عرضه کنند و در مسیر اهداف انقلاب اسلامی نقش‌آفرین باشند.

روانشاد همچنین ضمن قدردانی از خدمات سرهنگ «سعید داوودی» در مدت مسئولیت خود، برای وی در دوران بازنشستگی آرزوی موفقیت و سلامتی کرد و اظهار امیدواری کرد حضور سرهنگ «ابراهیم طهماسبی» منشأ خیروبرکت برای فرهنگ و هنر استان در بسیج هنرمندان باشد.

وی تأکید کرد: تجربه پیش‌کسوتان در کنار خلاقیت و انرژی جوانان، گنجینه‌ای فاخر در اختیار بسیج هنرمندان است. این تعامل می‌تواند ظرفیت‌های جدیدی را در عرصه هنر انقلاب اسلامی کشف و شکوفا کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، گفت: وظیفه ما و شما در کنار هم این است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، در پیشبرد اهداف ارزشمند نظام گام برداریم و لرستان همچنان به‌عنوان یکی از استان‌های پیشرو در عرصه هنر انقلاب شناخته شود.

کد خبر 6675950

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها