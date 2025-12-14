به گزارش خبرنگار مهر، اعظم روانشاد روز یکشنبه در آئین انتخابات هیئت مدیره انجمن فرهنگی هنری موسیقی لرستان، بر اهمیت برگزاری این انتخابات و فرصت ایجاد شده برای همگرایی هنرمندان و پیشکسوتان تأکید کرد.

انتخابات فرصتی برای همگرایی هنرمندان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان گفت: برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره انجمن موسیقی لرستان، فرصتی ارزشمند برای تقویت ساختار انجمن و برنامه‌ریزی‌های آینده است و می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری تصمیماتی هوشمندانه و مبتنی بر تجربه و دانش جمعی باشد.

مشارکت فعال هنرمندان در سراسر استان

روانشاد با اشاره به حضور پرشور هنرمندان استان در این مجمع افزود: حضور فعال هنرمندان از سراسر استان، چه به‌صورت حضوری و چه از طریق وبینار، نشان‌دهنده جایگاه ویژه موسیقی در فرهنگ لرستان و اهمیت مشارکت حداکثری در تعیین مسیر آینده آن است.

ترکیب تجربه پیشکسوتان و انرژی جوانان

وی ادامه داد: ترکیب تجربه پیشکسوتان با انرژی و انگیزه جوانان، ظرفیت تازه‌ای برای شکوفایی موسیقی استان فراهم می‌آورد و این هم‌افزایی می‌تواند به تولید آثار فاخر، برگزاری برنامه‌های اثرگذار و ارتقای جایگاه موسیقی لرستان در سطح ملی و بین‌المللی منجر شود.

امیدواری به آینده روشن موسیقی لرستان

روانشاد در پایان اظهار داشت: امیدواریم با انتخاب هیئت مدیره جدید، بستری برای همدلی و همکاری بیشتر فراهم شود تا انجمن موسیقی لرستان بتواند آینده‌ای روشن‌تر و پربارتر برای هنر و فرهنگ استان رقم بزند و شاهد نشاط، همدلی و برنامه‌های اثرگذار در این حوزه باشیم.