تاج: باید از کتاب هایی که به حقوق فوتبال کمک می کند حمایت کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در مراسم رونمایی از کتاب «راهنمایی جامع حقوقی فوتبال» تألیف علی خطیر، با اشاره به اهمیت چنین آثاری در فوتبال گفت: باید روابط‌عمومی فدراسیون کارهای ارزشمندی از این دست را ادامه دهد. تألیف کتاب‌ها و مقالات علمی در حوزه فوتبال باید به‌طور مستمر رصد و برای جامعه توضیح داده شود.

تاج در ادامه افزود: لازم است دو اقدام دیگر نیز انجام دهیم؛ نخست دعوت دوباره از رؤسای پیشین فدراسیون که در قید حیات هستند، و سپس دعوت از دبیرکل‌هایی که همچنان حضور و فعالیت دارند تا تجربه‌های آنان مورد استفاده قرار گیرد.

او همچنین به جلسه امروز خود با جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما، اشاره کرد و گفت: در این نشست، آقای جبلی نیز بر اهمیت پرداختن به زیبایی‌های ورزش و انعکاس بیشتر آن در رسانه ملی اعتقاد داشت.