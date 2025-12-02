  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۰۷

تاج: باید از کتاب هایی که به حقوق فوتبال کمک می کند حمایت کنیم

تاج: باید از کتاب هایی که به حقوق فوتبال کمک می کند حمایت کنیم

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: باید از هرگونه نوشته و مقاله که به آشنایی از حقوق فوتبال کمک می کند، حمایت کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در مراسم رونمایی از کتاب «راهنمایی جامع حقوقی فوتبال» تألیف علی خطیر، با اشاره به اهمیت چنین آثاری در فوتبال گفت: باید روابط‌عمومی فدراسیون کارهای ارزشمندی از این دست را ادامه دهد. تألیف کتاب‌ها و مقالات علمی در حوزه فوتبال باید به‌طور مستمر رصد و برای جامعه توضیح داده شود.

تاج در ادامه افزود: لازم است دو اقدام دیگر نیز انجام دهیم؛ نخست دعوت دوباره از رؤسای پیشین فدراسیون که در قید حیات هستند، و سپس دعوت از دبیرکل‌هایی که همچنان حضور و فعالیت دارند تا تجربه‌های آنان مورد استفاده قرار گیرد.

او همچنین به جلسه امروز خود با جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما، اشاره کرد و گفت: در این نشست، آقای جبلی نیز بر اهمیت پرداختن به زیبایی‌های ورزش و انعکاس بیشتر آن در رسانه ملی اعتقاد داشت.

کد خبر 6675969

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها