مهر در گزارشی منتشر کرد؛

دلایل تغییر موضع سفر نمایندگان ایران به آمریکا/تکلیف امروز مشخص می‌شود

دلایل تغییر موضع سفر نمایندگان ایران به آمریکا/تکلیف امروز مشخص می‌شود

هر چند تصمیم بر این بود که در اعتراض به تصمیم مغرضانه آمریکا هیچ یک از اعضای هیئت ایرانی به مراسم قرعه کشی جام جهانی ٢٠٢٦ اعزام نشوند اما بنا بر برخی ملاحظات این تصمیم تغییر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در هماهنگی با وزارت امور خارجه اعلام کرده بود که هیچ‌یک از اعضای هیئت ۹ نفره فدراسیون به دلیل اعتراض به عدم صدور ویزا از سوی آمریکا در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ حاضر نخواهد شد، اکنون به نظر می‌رسد این سیاست با تغییراتی همراه شده است.

این تصمیم اولیه با هدف نشان دادن اعتراض رسمی ایران به رفتار میزبان اتخاذ شد. مقامات ایرانی معتقدند آمریکا با عدم صدور ویزا برای تمام اعضای هیئت اعزامی، اقدامی غیرقانونی و مغایر با مسئولیت‌های یک کشور میزبان رویدادهای بین‌المللی انجام داده است.

کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه، در واکنش به این اتفاق ضمن تأکید بر اینکه پیگیری مستقیم این پرونده در حیطه مسئولیت او نبوده است، اظهار داشت: عدم صدور ویزا یک کار غیرقانونی است. کشورهایی که میزبان مسابقات هستند باید شرایط حضور همه تیم‌ها را فراهم کنند. ایران نیز اعتراض رسمی خود را مطرح کرده و تصمیم فدراسیون برای تحریم مراسم قرعه‌کشی در ابتدا تصمیم درستی بود. وقتی تنها به یک نفر ویزا می‌دهند، آن فرد مختار است که حضور داشته باشد یا خیر.

وی ادامه داد که ایران اعتراض‌های خود را دنبال خواهد کرد و نباید اجازه داد کشورها با سوءاستفاده از موقعیت میزبانی، مانع حضور ورزشکاران و نمایندگان ایران شوند. غریب‌آبادی همچنین تأکید کرد که اینگونه رفتارها نباید انگیزه و مسیر پیشرفت ورزشکاران ایرانی را تحت تأثیر قرار دهد.

نگرانی از تکرار «شیطنت‌های سیاسی» آمریکا

با این حال، در روزهای اخیر وزارت امور خارجه با توجه به احتمال تکرار اقدامات سیاسی آمریکا در آینده، دیدگاه تازه‌ای ارائه کرده است. این موضوع در جلسه‌ای مشترک با نمایندگان فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش مطرح شد و قرار است صبح روز سه‌شنبه تصمیم نهایی درباره نحوه حضور ایران در مراسم قرعه‌کشی اتخاذ شود.

تصمیم‌گیری تنها بر عهده فدراسیون نیست

مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، نیز روز دوشنبه در حاشیه مجمع انتخاباتی هیئت فوتبال مازندران اعلام کرد: در این موضوع، تنها فدراسیون فوتبال تصمیم‌گیر نهایی نیست و موضوع در سطوح بالاتر بررسی می‌شود.

بر اساس اطلاعات موجود، تاج و اعضای هیئت رئیسه در مراسم شرکت نخواهند کرد، اما فدراسیون قصد دارد حداقل یک نماینده رسمی در آمریکا داشته باشد تا پیگیری‌های لازم را انجام دهد.

اعزام قطعی امید جمالی و احتمالی امیر قلعه‌نویی

طبق تصمیمات اولیه، امید جمالی مدیر بخش بین‌الملل فدراسیون فوتبال، در اولویت اعزام قرار دارد تا با حضور در محل، اعتراض مکتوب ایران را به طور رسمی تسلیم نمایندگان فیفا کند.

همچنین موضوع سفر امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی، نیز در دست بررسی است. حضور احتمالی او با هدف برنامه‌ریزی برای دیدارهای تدارکاتی تیم ملی با سایر تیم‌های حاضر در مراسم در نظر گرفته شده است. با این حال، این موضوع هنوز قطعی نشده و جلسه سه‌شنبه صبح تکلیف آن را مشخص خواهد کرد.

اگرچه ایران در ابتدا تصمیم به عدم حضور کامل در مراسم قرعه‌کشی داشت، اما اکنون به نظر می‌رسد با توجه به ملاحظات دیپلماتیک و ورزشی، رویکرد جدیدی در حال شکل‌گیری است. حضور حداقلی نمایندگان ایران، ضمن بیان رسمی اعتراض، می‌تواند از انزوای ایران در مناسبات بین‌المللی جلوگیری کرده و مسیر همکاری‌های آتی را باز نگه دارد. تصمیم نهایی اما در جلسه‌ای تعیین خواهد شد که صبح سه شنبه برگزار می‌شود.

    نظرات

    • IR ۰۰:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      تیم ملی باید در مسابقات شرکت بکند چون حساسیت درمیان مردم برای ما بیشتراست ایران در مسابقات مثل آنست که فلسطین درانجا حضور دارد ولی موساد وصحیونیستها شیطنت خواهند کرد
    • گوزانی IR ۰۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      0 0
      پاسخ
      مرگ بر آمریکا

