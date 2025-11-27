به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص آخرین وضعیت صدور ویزاهای کاروان ایران برای حضور در قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: ماجرای صدور ویزای آمریکا سیاسی شده و شاید به بازیکنان هم سرایت کند و به برخی از آنها هم ویزا ندهند!

رئیس فدراسیون با توجه به کارشکنی‌های دولت آمریکا افزود: شهید سلامی را کامل در جریان مسائل فوتبال می‌گذاشتیم. هر کمکی از دستشان برمی‌آمد، برای سربازان فوتبال و خود فوتبال انجام می‌دادند.

وی در خصوص شایعه عدم صدور ویزا برای خودش تصریح کرد: بلیت ما را هم فیفا صادر کرد و هتل و امکانات هم برای من به صورت ویژه فراهم کردند. سیاست هیئت رئیسه فدراسیون این است که برای همه ویزا داده شود و اقتدار کشور خرج این بحث‌ها نشود. ارزیابی ما این است ماجرا سیاسی تلقی می‌شود و با آقای اینفانتینو امروز صحبت کردیم که این کاملاً یک موضع سیاسی است.

او تصریح کرد: سوال‌هایی که انجام دادند، کاملاً سیاسی است و فیفا باید جلوی این رفتار بایستد. شاید زور اینفانتینو هم تا حدی برسد اما وی هم این وضعیت را دنبال می‌کند.

تاج درباره آینده تیم ملی ایران در مسیر جام جهانی یادآور شد: ارزیابی وزارت خارجه این است این‌ها باز هم ادامه می‌دهند. اگر تمامی ویزاها را هم بدهند، شاید برای اعزام بیش از سه، چهار نفر اقدام نکنیم. ممکن است به بازیکنان هم این موضوع سرایت کند. با وزارت خارجه و مسئولان در تماس هستیم و متناسب با شرایط تصمیمات مقتضی خواهیم گرفت. فعلاً نظر بر این است که هیچ کس شرکت نکند.