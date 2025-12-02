به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی نفت، کیوان یاراحمدی، مجری طرح توسعه میدان آذر با اعلام این خبر، گفت: این فاز در ۲ مرحله اجرا می‌شود؛ مرحله نخست شامل حفاری ۱۲ چاه، نصب پمپ‌های درون‌چاهی، انجام شکافت اسیدی در چاه‌های جدید و احداث تأسیسات سرچاهی و خطوط لوله است.

وی افزود: در مرحله دوم نیز حفاری هفت چاه دیگر، عملیات شکافت اسیدی و تکمیل تأسیسات پیش‌بینی شده است.

یاراحمدی اظهارکرد: با ارائه سریع برنامه و بودجه ۲۰۲۶ و تکمیل اسناد فنی و قراردادی، اجرای عملیات در کمترین زمان ممکن آغاز خواهد شد.

میدان نفتی آذر، یکی از میدان‌های نفتی ایران می‌باشد که در شهرستان مهران در استان ایلام واقع شده‌است. مخزن این میدان با میدان نفتی بدرای عراق مشترک است و در امتداد میدان نفتی چنگوله واقع است.

این میدان دارای ۲ میلیارد و ۵۰۰ بشکه نفت خام درجا است، میزان نفت قابل استحصال از این میدان ۴۰۰ میلیون بشکه نفت برآورد می‌شود.