به گزارش خبرگزاری مهر، کیا دلیری در نشست هم‌اندیشی مدیریت اطفای حریق جنگل‌های زاگرس در لرستان با اشاره به تغییر در الگوهای زمانی و مکانی و شدت و حدت وقوع آتش‌سوزی‌ها در کشور، اظهار داشت: مجموعه‌ای از عوامل در بروز و تشدید آتش‌سوزی‌های جنگلی نقش دارند که به دودسته عوامل مستعدکننده و عوامل شروع‌کننده تقسیم می‌شوند. در برنامه‌ریزی‌های بلندمدت تمرکز ما بر کنترل عوامل مستعدکننده است و برای عوامل شروع‌کننده نیازمند برنامه‌های کوتاه‌مدت و واکنش سریع هستیم.

وی دخالت‌های انسانی را مهم‌ترین عامل شروع‌کننده آتش‌سوزی‌ها دانست و افزود: در کنار تغییرات اقلیمی که شدت، گستره و سرعت وقوع آتش‌ها را افزایش داده، امروز دیگر نمی‌توان آتش‌سوزی‌ها را صرفاً پدیده‌ای فصلی دانست. اکوسیستم به‌تنهایی قادر به مقابله با این آشفتگی‌ها نیست و نیازمند برنامه‌های حمایتی و مدیریتی نوین است.

معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور با اشاره به آمار ۱۰ سال اخیر، تصریح کرد: سالانه بیش از ۵۰ هزار گزارش مردمی درباره وقوع آتش‌سوزی دریافت می‌کنیم که نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد منشأ این حوادث انسانی است هر زمان که انسان در طبیعت حضور داشته باشد، احتمال بروز آتش نیز وجود دارد.

دلیری در ادامه با انتقاد از رویکرد سنتی در مقابله با آتش‌سوزی‌ها، گفت: سال‌ها است مدیریت ما در خاموش‌کردن آتش خلاصه شده است؛ یعنی آتش‌سوزی رخ می‌دهد سپس اقدام می‌کنیم. این رویکرد واکنشی باعث شده در بسیاری موارد با محدودیت تجهیزات و زمان مواجه شویم و مدیریت بحران دشوارتر شود.

وی تأکید کرد: تغییر رویکرد از مدیریت صرفاً واکنشی به مدیریت پیشگیرانه و حمایتی، تنها راهکار مؤثر برای کاهش خسارات آتش‌سوزی‌های جنگلی در زاگرس و سایر مناطق کشور است.