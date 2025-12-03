نورالدین پاپی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به سفر خود به استان سمنان بیان کرد: در دوره جدید مدیریت پایگاه‌های بسیج منابع طبیعی ساماندهی فرماندهان بسیج سراسر کشور در دستور کار قرار گرفت و بلافاصله شاهد برگزاری ویژه برنامه‌ها و فعالیت‌های ترویجی حفاظتی و جهادی توسط بسیجیان منابع طبیعی کشور بودیم.

وی با بیان اینکه پویش یک مهر و طرح روستا و عشایر همچنین آموزش اطفای حریق و حفاظت آبخیزداری به همت بسیج منابع طبیعی از جمله مهم‌ترین برنامه‌های بسیج این ارگان در سراسر کشور است افزود: ۲۷ اردوی جهادی در ماه توسط بسیجیان منابع طبیعی در سراسر کشور به اجرا در می‌آید همچنین به همت پایگاه بسیج منابع طبیعی استان سمنان در ماه یک الی دو برنامه جهادی برگزار می‌شود.

فرمانده پایگاه بسیج منابع طبیعی کشور با بیان اینکه سمنان پایگاه بسیج نمونه کشوری در مجموعه منابع طبیعی شناخته می‌شود گفت: آموزش بسیجیان دهیاران و جوامع محلی در زمینه اطفای حریق هم اکنون در استان‌های فارس چهارمحال بختیاری و کردستان در دست اجراست و در دیگر استان‌های کشور هم این موضوع انجام خواهد شد.

پاپی با بیان اینکه ۳۳ پایگاه بسیج در مجموعه منابع طبیعی کشور فعالیت دارد تاکید کرد: تلاش ما بر این است که فعالیت‌های بسیج منابع طبیعی به صورت تخصصی باشد در نتیجه اکثر اردوهای جهادی برگزار شده با حضور بسیجیان در حوزه مبارزه با آفات و همچنین حفاظت از آبخیزداری هستند که در استان سمنان هم شاهد برگزاری این رویدادها بوده‌ایم.

وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره بسیج که می‌فرمایند بسیج نیروی کارآمد در میدان است افزود: یکی از اقداماتی که بسیجیان منابع طبیعی در سراسر کشور انجام می‌دهند آموزش جوامع محلی و بسیجیان است.

فرمانده پایگاه بسیج منابع طبیعی کشور همچنین گفت در صورتی که جوامع محلی نیازمند دریافت آموزش‌های لازم در زمینه اطفای حریق هستند می‌توانند به بسیج منابع طبیعی در سراسر کشور مراجعه و درخواست برگزاری دوره‌های آموزشی را بدهند.

پاپی افزود: پایگاه‌های بسیج سراسر کشور در اسرع وقت نسبت به اعزام گروه‌های جهادی ویژه آموزش بسیجیان و جوامع محلی در راستای اطفای حریق و همچنین دیگر موارد مرتبط با منابع طبیعی اقدام خواهند کرد.

به گزارش مهر، پایگاه بسیج منابع طبیعی استان سمنان پایگاه برتر این ارگان در سراسر کشور به شمار می‌آید همچنین طبق اعلام ابوالفضل صیادجو فرمانده پایگاه بسیج منابع طبیعی استان سمنان این پایگاه در طول جنگ ۱۲ روزه مسئولیت حفاظت از طاقزارها و اراضی ملی و منابع طبیعی را بر عهده داشته و حتی به واسطه مخفی شدن منافقین در بیابان‌های استان نسبت به برپایی گشت‌های ایست و بازرسی در اراضی ملی استان سمنان اقدام کردند پایگاه بسیج منابع طبیعی استان سمنان همچنین در این گشت‌ها چند نفر را نیز دستگیر و تحویل مقامات انتظامی و اطلاعاتی داده است.