فشارهای انسانی و تغییرات اقلیمی زاگرس را به مرز تهدید جدی رسانده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ظهرابی در نشست هم‌اندیشی مدیریت آتش‌سوزی جنگل‌های زاگرس در لرستان، اظهار داشت: فشارهای انسانی و تغییرات اقلیمی، زیست‌بوم زاگرس را به مرز تهدید جدی رسانده و مقابله با این بحران تنها با علم، تجربه میدانی و مشارکت مردمی امکان‌پذیر است.

وی این منطقه را یکی از کانون‌های مهم تنوع زیستی جهان و ذخیره ژنتیکی کم‌نظیر کشور دانست و تأکید کرد: زوال زاگرس یعنی زوال تمدن؛ بنابراین باید با نگاه واقع‌بینانه و اقدام فوری، این سرمایه ارزشمند را از وضعیت کنونی خارج کنیم.

معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور با اشاره به تمرکز جلسه بر مدیریت حریق، افزود: هدف اصلی این نشست انتقال تجربه و دستیابی به چارچوبی روشن برای پیشگیری، مقابله و بازسازی پس از آتش‌سوزی است.

ظهرابی تصریح کرد: مناطق تحت حفاظت، نمونه‌های ویژه‌ای از قلمروهای زیستی کشورند و نیازمند برنامه‌ای دقیق، علمی و مبتنی بر مشارکت مردم هستند.

وی تصریح کرد: آتش‌سوزی امروز یکی از تهدیدهای اصلی زیست‌بوم زاگرس است و مقابله با آن تنها از مسیر شناخت علمی، تجربه میدانی و همراهی فعالان اجتماعی امکان‌پذیر خواهد بود.

معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، تأکید کرد: دستیابی به یک چارچوب مشترک میان دستگاه‌های اجرایی و مردم، می‌تواند پیشگیری، مدیریت و احیای پس از حریق را در زاگرس تقویت کند و آینده این زیست‌بوم ارزشمند را تضمین کند.