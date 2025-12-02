به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه کامران کارگر در چهارمین جلسه میز کشوری توتون با اشاره به اهمیت همکاری بخش دولتی و خصوصی در صنعت توتون و تنباکو اظهار کرد: وزارتخانه با ایجاد کارگروههای فنی و تخصصی، نقاط ضعف و قوت زنجیره تولید را بررسی و برای بهبود شرایط اقدام میکند.
کارگر افزود: جلسات این کارگروه با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، انجمنهای مرتبط، تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی برگزار شده و تلاش بر آن است تا تجربه و ظرفیت همه بخشها در ارتقای سطح تولید و بهرهوری به کار گرفته شود.
وی همچنین اظهار کرد: استان گلستان به عنوان استان معین برای پیگیری مسائل و رفع مشکلات بخش توتون در نظر گرفته شده و اطلاعات و گزارشهای مرتبط به صورت مستمر جمعآوری و به مرکز منتقل میشود.
معاون مرکز برنامهریزی، ساماندهی و نظارت بر امور دخانیات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: هدف ما ایجاد وفاق و همدلی میان بخشهای مختلف است تا با رفع موانع و ارائه راهکارهای عملی، تولید توتون و صنعت دخانیات در کشور توسعه یابد.
در ادامه سیدمسلم مهدوی گوهر با اشاره به صدور موافقت اصولی برای راهاندازی ۱۶ واحد جدید فرآوری توتون در کشور، اظهار کرد: سه مورد از این واحدها در استان گلستان فعالیت خواهند کرد.
وی افزود: با آزادسازی واردات رسمی مواد اولیه و مصوبه هیأت وزیران، هیچ کارخانهای به دلیل کمبود مواد اولیه متوقف نخواهد شد.
وی همچنین تاکید کرد: دوران فروش صرف برگ سبز به پایان رسیده و اکنون تمرکز اصلی بر تولید و صادرات محصولات فرآوریشده با ارزش افزوده بالا است.
