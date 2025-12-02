  1. استانها
رشد چشمگیر تولید توتون گلستان در سال جاری

گرگان- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت: با برنامه‌ریزی و حمایت‌های جدید، پیش‌بینی می‌شود تولید توتون استان از پنج هزار و ۹۴۰ تن سال گذشته به ۶ هزار و ۴۷۷ تن در سال جاری برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه درویشعلی حسن زاده در چهارمین جلسه میز کشوری توتون با اشاره به آمار کشت سال گذشته اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی شد میزان تولید توتون در استان پنج هزار و۹۴۰ هکتار باشد، اما در نهایت هفت هزار و تن تولید شد.

وی افزود: امسال پیش‌بینی می‌شود سطح کشت این محصول در استان دو هزار ۸۶۵ هکتار باشد و تولید به ۶ هزار و ۴۷۷ تن برسد.

وی تأکید کرد: در استان گلستان برای نخستین بار مذاکرات و جلسات پیش از فصل خرید با کشاورزان و شرکت‌های دخانیات برگزار شد تا فرایند خرید و تسویه حساب‌ها به شکل منظم انجام شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان درباره روند کشت و تأمین مواد اولیه گفت: تأمین بذر و نهاده‌ها طی سال‌های گذشته به‌صورت انحصاری انجام می‌شد، اما با تلاش‌های صورت‌گرفته این محدودیت‌ها شکسته شد و امروز کشاورزان می‌توانند با سهولت بیشتری فعالیت کنند.

وی همچنین با اشاره به مشکلات سرمایه‌گذاری در حوزه تولید تنباکو عنوان کرد: بسیاری از فعالان جوان و حرفه‌ای با انگیزه وارد این صنعت شده‌اند، اما نبود حمایت کافی و محدودیت‌های مالی هنوز چالش‌هایی ایجاد می‌کند.

حسن‌زاده تأکید کرد: سیاست‌های کلان استان تلاش دارد هم کشت و هم صنعت در کنار هم رشد کنند و فضای سرمایه‌گذاری و مجوزدهی تسهیل شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت: گلستان در گذشته مظلوم واقع شده، اما اکنون با اقدامات حمایتی و هماهنگی بین دستگاه‌ها، امیدواریم تولید و صنعت تنباکو در استان به ثبات و توسعه پایدار برسد.

